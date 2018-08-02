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Alman basının küstah Erdoğan yazısı: Gelsin de demokrasi görsün

02.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya yapması beklenen resmi ziyareti ve Almanya’daki göçmen kökenlilerin nüfusun dörtte birine ulaşması Alman basınında öne çıkan yorum konuları arasında.

Alman basının küstah Erdoğan yazısı: Gelsin de demokrasi görsün

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapılması beklenen resmi Almanya ziyaretini konu alan yorumunda şu görüşleri dile getiriyor:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'i Nazi metotları uygulamakla suçlamasının üzerinden bir yıl geçti. Ancak Bayan Merkel ile buluşma ihtimali Erdoğan'ı Almanya'yı ziyaret etmekten alıkoymuyor. Keza AKP'ye bağlı bir kuruluştan gelen 'Almanya'nın faşizm öncesi dönemde olduğu' şeklindeki açıklama da Erdoğan'ı etkilememişe benziyor. Kuvvetler ayrılığının Almanya'da çok iyi işlediğini ve özgürlükçü demokratik düzenin, 1933 – 1945 yılları arasındaki döneme hayranlık duyan Almanya İçin Alternatif partili politikacıların bile fikir özgürlüğünü koruduğunu kendi gözleriyle görmesine yarayacaksa, Erdoğan'ın ziyareti boşa gitmemiş olur. Ancak Alman politikacılarının da dünya kamuoyunun gözleri önünde ırkçılık suçlamaları karşısında suspus olmaktan artık vazgeçmesi gerekir. Aksi takdirde bu böyle sürüp gider.”

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Anahtar Kelimeler:
Almanya erdoğan demokrasi ziyaret göçmen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
almanyada mı demokrasi var , ulan madem o kadar demokratik bir ülkesiniz bölücü hain şerefsiz pkk ya neden destek veriyorsunuz
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