Alman basının küstah Erdoğan yazısı: Gelsin de demokrasi görsün

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapılması beklenen resmi Almanya ziyaretini konu alan yorumunda şu görüşleri dile getiriyor:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'i Nazi metotları uygulamakla suçlamasının üzerinden bir yıl geçti. Ancak Bayan Merkel ile buluşma ihtimali Erdoğan'ı Almanya'yı ziyaret etmekten alıkoymuyor. Keza AKP'ye bağlı bir kuruluştan gelen 'Almanya'nın faşizm öncesi dönemde olduğu' şeklindeki açıklama da Erdoğan'ı etkilememişe benziyor. Kuvvetler ayrılığının Almanya'da çok iyi işlediğini ve özgürlükçü demokratik düzenin, 1933 – 1945 yılları arasındaki döneme hayranlık duyan Almanya İçin Alternatif partili politikacıların bile fikir özgürlüğünü koruduğunu kendi gözleriyle görmesine yarayacaksa, Erdoğan'ın ziyareti boşa gitmemiş olur. Ancak Alman politikacılarının da dünya kamuoyunun gözleri önünde ırkçılık suçlamaları karşısında suspus olmaktan artık vazgeçmesi gerekir. Aksi takdirde bu böyle sürüp gider.”
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