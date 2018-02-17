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Alman Basınında 'Yücel İçin Gabriel Erdoğan'la Biraraya Geldi' İddiaları

17.02.2018 17:09 | Son Güncelleme

İddialara göre, diplomasi trafiğini bizzat Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yürütürken, Alman bakan iki kez gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi

Alman Basınında 'Yücel İçin Gabriel Erdoğan'la Biraraya Geldi' İddiaları

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in mahkeme karşısına çıkarılmadan serbest bırakılması ve Almanya'ya dönmesinin yankıları sürüyor.

Türk ve Alman taraflarından siyasetçiler karşılıklı ilişkilerde gerilimin aşılarak, normalleşmenin sürmesinden yana açıklamalar yaparken, Alman basınında Yücel'in serbest bırakılması ile kararın öncesinde yoğun diplomasi trafiği yaşandığı iddia edildi.

İddialara göre, diplomasi trafiğini bizzat Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yürütürken, Alman bakan iki kez gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

İlk kez Vatikan'a yaptığı ziyaret sırasında, 5 Şubat'ta Roma'da Erdoğan'la buluşan ve Yücel'in serbest bırakılmasının nasıl işleyebileceğini görüşen Gabriel, Şubat ayının ikinci haftasında gizli bir misyon kapsamında İstanbul'a giderek bir kez daha Erdoğan ile bir araya geldi.

Alman gazetelerindeki iddialara göre, bu ikinci görüşmenin ardından Türk tarafı Yücel'in serbest bırakılması için prosedürü hızlandırırken, son ayrıntılar Başbakan Binali Yıldırım'ın Perşembe günü Berlin'de meslektaşı Angela Merkel'le görüşmesinde ele alındı.

Bu arada Türkiye'ye yakınlığı ile bilinen eski Alman Başbakanı Gerhard Schröder'in de taraflar arasında arabuluculuk yaptığı öne sürüldü.

Türkiye'de tutuklanan Alman bilişim uzmanı Peter Steudtner'in geçen Ekim ayında serbest bırakılmasında da Schröder'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizlice buluşmasının belirleyici rol oynadığı öne sürülmüştü.

Alman basınında yapılan yorumlarda, Yücel'in serbest bırakılmasında Alman tarafından kilit isim olan Sigmar Gabriel'in kuruluş aşamasındaki yeni Merkel hükümetinde bir kez daha dışişleri bakanlığı koltuğuna oturma olasılığının çok yükseldiği de belirtiliyor.

Öte yandan 367 gün hapiste yattıktan ve serbest kaldıktan sonra dün gece saatlerinde Berlin'e geri dönen Yücel, Münih'te süren Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda da gündemin önemli bir maddesi oldu.

Nitekim bu kapsamda bir ajansa konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Deniz Yücel olayı, başka olaylar bizim ilişkilerimizi zehirleyecek veya olumsuz yönde etkileyecek olaylar değildir." dedi.

Alman hükümetine, geçen aylarda yaşanan tartışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Yıldırım, "Bugün artık seçimler bitti, referandum bitti. Artık bu yaşanan zorluklar geride kaldı." diye konuştu.

Sigmar Gabriel de Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının, Türkiye ile tüm diyalog kanallarının açılması yönünde kullanılması gerektiğini savundu. Türkiye'de 5 Alman vatandaşının siyasi nedenlerle tutuklu olduğunu belirten Gabriel,yaşanan sorunlara rağmen Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye ile diyalog olmaksızın nasıl ilerleme sağlayabileceğimizi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ikili ilişkilerde "artık daha pozitif ajanda olmalı" derken, Yücel'in serbest bırakılması konusunda ise "İddianame hazır değildi. Biz Adalet Bakanlığı’ndan sürecin hızlandırılmasını rica ettik. Bağımsız mahkemeler kararını verdi. Biz de Alman tarafından sabırlı olmalarını istemiştik, bunun hakim ve savcıların vereceği karar olacağını belirtmiştik." dedi.

Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le gerçekleştirdiği basın toplantısında, ilişkilerdeki normalleşmeyi hızlandırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Merkel’i Alman hükümetinin kurulmasından sonra Türkiye’ye davet ettiğini açıklamıştı. Merkel ve Erdoğan'ın gelecek ay sonunda Varna’da yapılacak AB-Türkiye Zirvesi’nde de bir araya geleceklerinden yola çıkılıyor.

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