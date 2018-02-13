Alman basınından flaş iddia! 'Anlaşmaya varıldı'

Alman basının iddiasına göre, BMC firmasından Türk yetkililer 9 Ocak'ta Düsseldorf'a giderek tank modernizasyonu konusunda Rheinmetall ile anlaşmaya vardı.
Bayerischer Rundfunk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel arasında gerçekleşen görüşme 4 gün sonra iki firmanın bir araya geldiğini yazdı.
Habere göre, iki firma arasındaki anlaşma, Alman Leopard 2 tankının savunma sistemlerini güçlendirmek üzerine. İki firmanın Türk tanklarının modernizasyonu konusunda ortak çalışma yürüteceği ifade edildi.
Alman hükümeti daha önce Türkiye ile Almanya arasındaki söz konusu anlaşmayı yeni hükümet kurulana kadar askıya aldığını açıklamıştı. Almanya'da uzun süren koalisyon görüşmeleri sonrasında Almanya Başkanı Angela Merkel'in Hıristiyan Demokratlar Partisi (CDU) ve Almanya Sosyal Demokratlar Partisi (SPD) arasında anlaşmaya varılmıştı.
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