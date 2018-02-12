Alman biatlet Laura Dahlmeier'e çifte altın

Onu diğer Alman sporcular izledi.Alman biatloncu Laura Dahlmeier, Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları'nın yıldızı olma yolunda dev adımlarla ilerliyor. 24 yaşındaki Alman sporcu iki gün önce kadınlar biatlon sprint mücadelesinin galibi oldu, sprint yarışının ardından takip yarışını da atışlarda sadece bir ıska ile kazanarak ikinci altın madalyayı hak etti.

Dahlmeier çift madalya ile adını tarihe yazdırdı

Dahlmeier böylece bir kış olimpiyatında sprint-takip dublesi yapan ilk kadın biatlet olarak tarihe adını yazdırmış oldu. Dahlmeier daha önceki rekora sahip dünya şampiyonu Magdalena Neuner'den sonra kış olimpiyatında iki kez altın madalya kazanan ikinci Alman biatlet olarak da yeni bir rekora doğru koşuyor.

İkinci altın madalya kazanmasını "Bu çok hoş, inanılması mümkün olmayan, müthiş bir duygu” diye özetleyen Dahlmeier "Özellikle rüzgar ve soğuk nedeniyle çok kolay olmadı, parmaklarım adeta donduğu için hem pistte hem de atış sırasında zorlandım, inanılmaz acı çektim” diye ekliyor.