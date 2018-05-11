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Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2018 18:55 | Son Güncelleme

Alman bira firması, ramazana sayılı günler kala büyük bir skandala imza atarak bira şişelerinin üzerine "La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah" yazarak piyasaya sürdü.

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Almanya menşeili bira firması Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG Müslümanların kutsal ramazan ayına sayılı günler kala büyük bir skandala imza attı.

BİRA ŞİŞESİNE "LA İLAHE İLLALLAH" YAZARAK PİYASA SÜRDÜ

Alman firma, Ureich marka bira şişelerinin kapaklarına "La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah" yazarak piyasaya sürdü.

Bira şirketine Avrupa'daki Müslümanlardan çok sert eleştiriler gelirken, şirketin şişeleri piyasadan geri çekmesi ve özür dilemesi istendi.

bira almanya

ALMAN ŞİRKETTEN DÜNYA KUPASI SAVUNMASI

Eichbaum firması ise gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayarak, önümüzdeki günlerde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle konsept bira şişeleri üretildiğini ve bu nedenle bira şişelerine ülke bayraklarının monte edildiğini duyurdu.

Firmanın, bu konsept kapsamında Suudi Arabistan bayrağını da bira şişesinin kapağına monte ettiği, ancak Suudi bayrağında Kelime-i Tevhid yazısının dikkate alınmadığı belirtildi.

Eichbaum şirketi İslam dinine yönelik bir saldırı amacı taşımadıklarını da savundu.

alman firma

SUUDİ ARABİSTAN BAYRAĞININ ANLAMI VE TARİHÇESİ

Suudi Arabistan bayrağı, yeşil zemin üzerine yerleşimli beyaz renkteki kılıç ve Arapça olarak yazılmış olan 'La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah' yazısı yer alır.

Yeşil renk; Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)'in kurmuş olduğu İslamiyeti ve Fatımi sülalesini ifade eder.

Kılıç, bir adalet sembolüdür ve ilk Suudi Kralı Abdülaziz ibn Suud'u temsil eder.

SUUDİ ARABİSTAN BAYRAĞI 1973 YILINDA SON HALİNİ ALDI

Mevcut Suudi Arabistan bayrağı 15 Mart 1973 tarihinde kabul edilmiştir. Beyaz kılıç, 1906 yılında bayrağı eklendi ve 1973 yılında bayrak için bir kaç ufak değişiklikler yapılarak son halini almıştır.

Ulusal bayrak, sadece resmi amaçlarla kullanılır,ülke vatandaşlarının ise, düz yeşil zemin üzerine, bayrağın sağ üst köşesindeki iki çapraz kılıç üzerinde bir altın palmiye ağacı yerleşimli olan bayrağı normal zamanlarda kullanmaları gerektiği belirtilir.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya bira La İlahe İllallah

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
lanet olsun bunu yapanlara
DİNSİZ KAFİRLER
Allah ıslah etsin...
Alkolsüz bira vardı bir aralar. Ondan mıymış?
Ne diyelim ölürmüsün öldürürmüsün misali bir durum Adamlar kendi bayraklarını don yapıyor sütyen yapıyor bizdeki bayrak kavramı onlarda yok ki sonucunda da böyle iğrenç durumlar ortaya çıkıyor
şimdi bunuda chp yaptı derler. kendilerinin yaptığı hataların yanlışların hepsini, chp yapmış gibi iftira ediyorlar. yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. bu da o misal.
aferin
kaşıntı basmış.
güzel fikir
belli olmaz kral selman istemiştir
Müslümanlar sessiz kaldıkça daha neler göreceğiz
YAZIKLAR OLSUN
Bilerek alıp içen protesto etmek içinde alıp kırmak ve atmakta onlara kar getirir
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