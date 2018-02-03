Alman dergisinden flaş iddia: 4 FETÖ'cü askere iltica hakkı

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, İlhami P. ile ülkenin batısındaki bir kentte yapılan görüşmeye yer verildi. Türk hükümetinin İlhami P’yi 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin elebaşı olarak gördüğü ifade edilen haberde, Türkiye’de savcılığın da İlhami P’yi terör örgütü üyeliği ve vatan hainliğiyle suçladığı kaydedildi.

KARA HARP OKULU KURMAY BAŞKANI

İlhami P’nin uzun süreden bu yana Türk ve Alman hükümetlerini üst seviyede meşgul ettiği aktarılan haberde, Türkiye’nin, İlhami P’nin iade edilmesini talep ettiği ifade edildi. Haberde, Alman makamlarının ise darbecilerin ağır suç işlemiş olsalar bile kolayca Türkiye’ye iade etmeyeceği belirtildi. “İlhami P. ve Türkiye’de darbeci olarak aranan 3 arkadaşına Almanya’da geçici koruma statüsü verildi" ifadesi kullanılan haberde, bu kişilerin Türkiye’ye iadesinin en az 3 yıl için mümkün olmadığı iddia edildi.

Haberde, Alman hükümetinin iltica sürecinde etkisi olmamasına rağmen Türkiye’nin bu kişilere verilen korumayı bilinçli bir provokasyon olarak görebileceği bildirildi.