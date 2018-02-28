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Alman Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki ateşkes Afrin'i de kapsıyor

28.02.2018 19:37 | Son Güncelleme

Alman Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’in Suriye’de 30 günlük ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığını açıkladı.

Alman Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki ateşkes Afrin'i de kapsıyor

Bakanlık adına açıklama yapan Sözcü, Türkiye’yi ateşkese bağlı kalmaya çağırdı.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin hafta sonunda aldığı Suriye'nin tümü için 30 günlük ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığını açıkladı. Sözcü, "BM Güvenlik Konseyi'nin kararı Suriye'nin bütününden bahsediyor ve Suriye'nin tamamı için 30 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyor" dedi.

Bu kararın "bütün taraflar" için geçerli olduğunu ifade eden sözcü, Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter Lindner'in Türkiye'nin Berlin'deki büyükelçisi ile konuyu görüşerek Türk tarafına "BM kararı ile ilgili Almanya'nın görüşünü ilettiğini" belirtti.

Türkiye, BM'nin Suriye'deki 30 günlük ateşkes kararını olumlu karşılarken, Afrin'de YPG'ye yönelik "Zeytin Dalı Harekâtı"nın "terörle mücadele operasyonu" olduğunu, Türkiye'nin Suriye'de çatışan taraf olmadığını, dolayısıyla BM kararının bu operasyon için geçerli olmadığını savunuyor.

ABD ile Fransa'dan da çağrı var

Almanya'nın bu açıklaması ABD ile Fransa'nın aynı yönde yaptığı açıklamalarının ardından geldi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada da Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un BM kararının Afrin'i de kapsadığını belirttiği ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, salı günü yaptığı açıklamada BM kararının bütün Suriye için geçerli olduğunu ve Türkiye'nin "bu mutabakatı iyice ve yeniden okuması" gerektiğini ifade etmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı salı ve çarşamba günü yaptığı iki açıklama ile ABD ve Fransa'nın açıklamalarına yanıt verdi.

Açıklamalardan ilkinde Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamanın "yalan bilgi" verdiğini belirtilirken, Macron ile Erdoğan arasındaki görüşmede Macron'un Afrin'e atıf yapmadığı ifade edildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı ikinci açıklamasında ise Türkiye'nin Suriye'deki çatışmaların taraflarından biri olmadığına değinilerek Nauert'in sözleriyle ilgili "her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir" denildi.

AFP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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