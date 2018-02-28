Alman Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki ateşkes Afrin'i de kapsıyor

Bakanlık adına açıklama yapan Sözcü, Türkiye’yi ateşkese bağlı kalmaya çağırdı.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin hafta sonunda aldığı Suriye'nin tümü için 30 günlük ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığını açıkladı. Sözcü, "BM Güvenlik Konseyi'nin kararı Suriye'nin bütününden bahsediyor ve Suriye'nin tamamı için 30 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyor" dedi.

Bu kararın "bütün taraflar" için geçerli olduğunu ifade eden sözcü, Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter Lindner'in Türkiye'nin Berlin'deki büyükelçisi ile konuyu görüşerek Türk tarafına "BM kararı ile ilgili Almanya'nın görüşünü ilettiğini" belirtti.

Türkiye, BM'nin Suriye'deki 30 günlük ateşkes kararını olumlu karşılarken, Afrin'de YPG'ye yönelik "Zeytin Dalı Harekâtı"nın "terörle mücadele operasyonu" olduğunu, Türkiye'nin Suriye'de çatışan taraf olmadığını, dolayısıyla BM kararının bu operasyon için geçerli olmadığını savunuyor.

ABD ile Fransa'dan da çağrı var