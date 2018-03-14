Alman Dışişlerinde devir-teslim

Gabriel ise ABD'nin güvenilir ortak olarak görüldüğü dönemin geride kaldığını söyledi.Almanya'da yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasının ardından bakanlıklarda da devir-teslim törenleri gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı görevini Sigmar Gabriel'den devralan bir önceki hükümetin Adalet Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı olarak yaptığı ilk konuşmada Almanya'nın dünyada daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyada Almanya'nın üzerine düşen sorumluluğun arttığına dikkat çeken Maas, "Kendini olduğundan büyük gören bir Alman dış politikasına kimsenin ihtiyacı yok gerçi. Ama eğilip bükülen bir dış politika da yanlıştır ve dünyadaki mevcut koşullar göz önüne alındığında hatta tehlikelidir" diye konuştu.

İlk seyahat Paris'e

Heiko Maas, yüzlerce Dışişleri Bakanlığı çalışanına hitaben yaptığı konuşmada öncelikli görevleri arasında AB'nin birlik ve bütünlüğünün güçlendirilmesinin de bulunduğunu belirterek "Avrupa'da, hem de doğu ile batı arasında bir ayrılık düşünülemez. Ortada yer alan ve tam da ayrılığın acı deneyimine sahip olan biz Almanlar özel bir sorumluluk taşıyoruz" dedi.