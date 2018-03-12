Alman emniyeti Afrin protestolarına karşı alarmda

Alman İçişleri Bakanlığı eylemlerin yakından izlendiğini açıkladı.Almanya'daki Kürt grupların Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediğ Afrin operasyonunu protesto etmek için yaptığı çağrıları Alman güvenlik birimlerinin takibe aldığı bildirildi. Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Berlin'de yaptığı açıklamada, "yetkili makamların durumu yakından takip ettiğini ve gerektiği takdirde önlemlere başvuracağını" söyledi. Sözcü, "güvenlik durumuyla ilgili mevcut değerlendirmelerde herhangi bir değişiklik olmadığını" da ifade etti.

İnternet üzerinden yapılan eylem çağrılarında "savaşın Avrupa sokaklarına taşınmasından" söz edildiği belirlendi.

Almanya'da bu eylem çağrılarının ardından hafta sonu Afrin operasyonunun protesto edildiği eylemler düzenlendi. Düsseldorf Havalimanı'nda toplanan kalabalıkla polis arasında çıkan sert tartışmaların ardından protestocular terminalden çıkarıldı. İngiltere'nin Londra ve Manchester şehirlerinde de eylemler düzenlendi ve göstericilerin tren garlarında göstericilerin raylara oturması nedeniyle tren seferleri aksadı.