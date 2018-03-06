Alman emniyetinden Dünya Kupası uyarısı

FİFA'dan da güvenlik önlemleriyle ilgili açıklama geldi.Alman Bild gazetesi, Alman Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) bu yaz Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Futbol Şampiyonası sırasında terör saldırıları olabileceği uyarısında bulunduğunu yazdı. Gazete haberini, BKA'nın iç yazışmalarından ulaştığı bilgilere dayandırdı. Alman emniyetindeki iç yazışmalarda kurumun bu yönde istihbarat aldığı, ayrıca şampiyona sırasında holigan tehlikesine de işaret edildiği belirtildi.

Gazetenin haberine göre BKA'nın raporunda, IŞİD bünyesinde yer alan Rus vatandaşı militanların Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığına ve operasyonlarına misilleme niteliğinde saldırılar düzenleyebileceği ifade edildi. Raporda, IŞİD'e yakın sitelerde Ekim 2017'de Neymar, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi futbolcuların idam edilir gibi montajlanmış fotoğraflarının yayıldığına da dikkat çekildi.

Raporda ayrıca Rusya'daki holigan şiddetinin de güvenlik tehdidi oluşturduğu kaydedildi. BKA'nın, şiddet ve ırkçılığa eğilimli olarak değerlendirdiği futbol fanatiği holigan grupların, 2017 yılının başlarında Dünya Kupası için "Şiddet Festivali" ifadesini kullandıkları ifade edildi.