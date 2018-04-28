Alman Film Ödülleri törenle verildi

Fatih Akın Paramparça filmiyle ile En İyi Film dalında “Gümüş Lola,” En İyi Senaryo dalında da “Altın Lola” kazandı.Alman Film Ödülleri dün akşam Berlin'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yönetmenliğini Emily Atef’in yaptığı "3 Tage in Quiberon” (Quiberon'da 3 Gün) yedi dalda Altın Lola kazanarak, bu yıl en çok ödül alan film oldu.

Ünlü Alman aktris Romy Schneider’in hayatından bir kesit anlatan "3 Tage in Quiberon” En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalında Altın Lola'ya layık görüldü.

Bunun yanı sıra filmde Romy Schneider'i oynayan Maria Bäumer En İyi Kadın oyuncu, Romy Schneider’in arkadaşı Hilde'yi canlandıran Avusturyalı aktris Birgit Minichmayr En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Romy Schneider ile röportaj yapan gazeteci rolündeki Robert Gwisdek En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Lola’nın sahibi oldu.

10 dalda Altın Lola'ya aday gösterilen "3 Tage in Quiberon,” En İyi Kamera ve En İyi Müzik dallarında da Altın Lola aldı.

"In den Gängen” (Raflar arasında) adlı aşk filminde başrolü oynayan Franz Rogowski ise En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Lola’ya layık görüldü.