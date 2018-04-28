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Alman Film Ödülleri törenle verildi

28.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Alman Film Ödülleri dün akşam Berlin’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Alman Film Ödülleri törenle verildi

Fatih Akın Paramparça filmiyle ile En İyi Film dalında “Gümüş Lola,” En İyi Senaryo dalında da “Altın Lola” kazandı.Alman Film Ödülleri dün akşam Berlin'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yönetmenliğini Emily Atef’in yaptığı "3 Tage in Quiberon” (Quiberon'da 3 Gün) yedi dalda Altın Lola kazanarak, bu yıl en çok ödül alan film oldu.

Ünlü Alman aktris Romy Schneider’in hayatından bir kesit anlatan "3 Tage in Quiberon” En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalında Altın Lola'ya layık görüldü.

Bunun yanı sıra filmde Romy Schneider'i oynayan Maria Bäumer En İyi Kadın oyuncu, Romy Schneider’in arkadaşı Hilde'yi canlandıran Avusturyalı aktris Birgit Minichmayr En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Romy Schneider ile röportaj yapan gazeteci rolündeki Robert Gwisdek En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Lola’nın sahibi oldu.

10 dalda Altın Lola'ya aday gösterilen "3 Tage in Quiberon,” En İyi Kamera ve En İyi Müzik dallarında da Altın Lola aldı.

"In den Gängen” (Raflar arasında) adlı aşk filminde başrolü oynayan Franz Rogowski ise En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Lola’ya layık görüldü.

Fatih Akın'a iki ödül

Yönetmenliğini Fatih Akın’ın yaptığı "Aus dem Nichts” (Paramparça) ise En İyi Film dalında Gümüş Lola'ya layık görüldü. Başrollerini Diane Kruger ve Numan Acar’ın paylaştığı film, aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin işlediği cinayetlerden yola çıkarak, Hamburg'da Neonazi bir çiftin düzenlediği bombalı saldırı sonucu Kürt olan eşini ve oğlunu kaybeden bir Alman kadının hikâyesini anlatıyor.

Senaryosunu Fatih Akın ile Hark Bohm’un yazdığı "Aus dem Nichts” En İyi Senaryo dalında ise Altın Lola’ya layık görüldü. "Aus dem Nichts,” Ocak ayında En İyi Yabancı Film kategorisinden Altın Küre kazanmıştı.

En İyi Film dalında Bronz Lola’nın sahibi ise yönetmenliğini Valeska Grisebach’ın yaptığı "Western oldu.

Diğer ödüller

En İyi Belgesel Film ve En İyi Kurgu kategorilerinde yönetmenliğini Andres Veiel'in yaptığı ve ünlü Alman sanatçı Joseph Beuys'un hayatını anlatan "Beuys” Altın Lola’ya layık görüldü.

En İyi Çocuk Filmi dalında Altın Lola, Thobias Wiemann’ın imzasını taşıyan ve astım olan küçük bir kızın yaşam mücadelesini anlatan "Amelie rennt” (Amelie koşuyor) adlı filme layık görüldü.

Alman sinemasının en önemli ödülü Alman Film Ödülleri, toplam 3 milyon euro para ödülünü de kapsıyor.

Yönetmen Bora Dağtekin'e ödül

Alman Film Ödülleri kapsamında verilen En Çok İzlenen Film dalında ise Altın Lola yönetmenliğini Bora Dağtekin’in yaptığı "Fack ju Göthe 3” adlı filmin oldu. Elyas M'Barek, Jelle Haase ve Katja Riemann’ın başrollerini paylaştığı komedi filmini, sinemada 6 milyondan fazla kişi izlemişti.

DW,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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