Alman Futbol Federasyonu Başkanı'na istifa çağrıları

Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Grindel’in başında olduğu bir milli takımın nasıl yeni bir başlangıç yapabileceğini bilmediğini" söyledi. Özdemir, "Grindel, özeleştiri yaparak bu göreve uygun olup olmadığını kendisine sormalı" dedi.

Grindel’e görevi bırakması çağrıları yapılıyor.Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflardan sonra başlayan tartışma üzerine Alman Milli Futbol Takımı’ndan ayrılma kararı ve pazar günü yaptığı istifa açıklamasının yankıları sürüyor. Özil'in açıklamasında federasyona "ırkçılık" suçlamasında bulunması ve "Grindel gibiler için kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözleriyle doğrudan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Rheinhard Grindel'i eleştirmesi sonrası Grindel üzerindeki istifa baskısı arttı.

Özdemir Grindel’in o dönem doğrudan Özil'den konuya yönelik federasyon içinde bir açıklama talep etmesi gerektiğini söyledi. Ancak bunun yerine Grindel'in Almanya’daki tartışmanın takıma sirayet etmesine izin verdiğini belirten Özdemir, ardından bu olumsuz atmosferden faydalanılıp, takımın başarısızlığından bir ölçüde Özil’e pay çıkarılmasına yol açtığı eleştirisinde bulundu.

Müslümanlar Merkez Konseyi'nden Özil'e destek

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek de, Özil'in "ırkçılık" iddialarına destek vererek, Özil'in yanında yer alan bir tutum sergiledi. Mazyek, Özil'e dair, "Şu anda ona karşı saygısızlık, yargılama ve ırkçılığa dair konuşulanların bir benzeri yok, korkunç" diye konuştu.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Mazyek, sadece Mesut Özil'in eleştirildiğini ve Alman Futbol Federasyonu Başkanı’nın bu tartışmanın dışında bırakıldığını savundu.

Mazyek bir kez daha Fedarasyon Başkanı Reinhard Grindel ve Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff'un istifa etmesini talep etti. Mazyek, "her kim ki, uzun bir kariyere sahip bir takım ve kişiler olarak Dünya Kupası’ndaki başarısızlıktan "Özil sorumlu" tartışması başlatıyorsa, o Alman Futbol Federasyonu’nun başında bulunma hakkını kaybetmiştir" diye konuştu. Mazyek, görevi bırakma dışında Grindel ve Bierhoff için bir de özür dileme imkanı bulunduğunu da sözlerine ekledi.