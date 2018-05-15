Alman Futbol Federasyonu’ndan Özil ve Gündoğan'a tepki

Türkiye asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da birlikte fotoğraf çektirmesi üzerine Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel tepki gösterdi. Twitter üzerinden bir mesaj yayımlayan Grindel, "DFB göçmen kökenli futbolcularımızın özel durumuna saygı gösterir ve dikkate alır. Ancak futbol ve DFB, Sayın Erdoğan tarafından yeterince dikkate alınmayan değerleri savunur" ifadesini kullandı. DFB Başkanı mesajına, "Bu nedenle milli futbolcularımızın (Erdoğan'ın) seçim kampanyası için istismar edilmesi iyi değil. İki oyuncumuzun bu eylemi DFB'nin uyum konusundaki çalışmalarına yardımcı olmadı" şeklinde devam etti. Londra'da Pazar günü Erdoğan ile bir araya gelen Arsenal oyuncusu Özil ve Machester City futbolcusu Gündoğan'a ek olarak, sezon ortasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun da söz konusu fotoğraflarda yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda futbolcular Cumhurbaşkanı'na imzaladıkları formalarını takdim ederken görüntülendi. Gündoğan'ın imzaladığı formanın arkasında "Sayın Cumhurbaşkanım'a saygılarımla" yazdığı görüldü.

Almanya'daki siyasetçilerden tepki Fotoğrafların AKP hesaplarından paylaşılması üzerine sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili Beatrix von Storch, "Neden Gündoğan Erdoğan'ı kendi cumhurbaşkanı olarak tanımlarken Almanya Milli Takımı için oynuyor?" diyerek tepki gösterdi. Yeşiller Partisi'nin eski Eş Genel Başkanı ve Türkiye asıllı Cem Özdemir de Fransız haber ajansı AFP'nin yan kuruluşu SID'e konuşarak, "Alman Milli Takımı'nda oynayan uluslararası bir futbolcunun cumhurbaşkanının ismi Frank-Walter Steinmeier, başbakanının ismi Angela Merkel ve parlamentosu da Bundestag'dır; başkenti de Ankara değil, Berlin'dir" diyerek tepkisini dile getirdi. İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekili Stefan Müller ise "Milli takım oyuncularımızın bir otokratın seçim kampanyasına alet olup olmama konusunda dikkatli bir şekilde düşünmeleri gerekir" ifadesini kullandı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Erdoğan'ın futbolcular ile buluşmasını bir "futbol sohbeti" olarak nitelendirdi.