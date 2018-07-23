Alman Futbol Federasyonu'ndan Özil'in ırkçılık suçlamasına yanıt

Federasyon Başkanı Grindel'e yönelik tepkiler ve istifa çağrıları artıyor.Alman Futbol Federasyonu (DFB) milli takımdan ayrıldığını açıklayan Mesut Özil'in "ırkçılık" suçlamalarını reddetti. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DFB'de biz bir ekip olarak birlikte kazanıyor ve birlikte kaybediyoruz. Mesut Özil bu ortak payda çerçevesinde takımın bir parçası olarak kalmaya karar verseydi, DFB bu karardan memnuniyet duyardı. Ama o aksi yönde bir karar aldı. DFB bu karara saygı duymaktadır ve federasyon olarak formasını hak eden bir milli oyuncunun içerik ve ton olarak bizim için anlaşılır olmayan kimi ifadelerine yorumsuz kalmak da bu saygı çerçevesinde sergilenen bir tutumdur.

Ne var ki DFB'nin ırkçılıkla ilişkilendirilmesini federasyonun temsilcileri, çalışanları, dernekleri, milyonlarca gönüllünün harcadığı emeği de göz önüne alarak kesin bir biçimde reddediyoruz. DFB yıllardır Almanya'da uyum çalışmaları için yoğun bir çaba sarf etmektedir. (….) Federasyon son 15 yıl içinde çok katmanlı bir uyum çalışması oluşturmuştur ve bu yapı amatör derneklere kadar etki etmektedir. DFB, başındaki temsilcilerinden federasyonun temelini oluşturan, her gün federasyon için emek harcayan sayısız insana kadar çeşitliliği temsil etmektedir."