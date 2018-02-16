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Alman Gazeteciler Birliği: Basın özgürlüğü için bir zafer

16.02.2018 16:44 | Son Güncelleme

Deniz Yücel'in tahliyesi Almanya'da büyük sevinçle karşılandı.

Alman Gazeteciler Birliği: Basın özgürlüğü için bir zafer

Alman Gazeteciler Birliği, "Bu basın özgürlüğü için bir zafer" dedi.Türkiye'de bir yılı aşkın süre cezaevinde kalan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması, Alman kamuoyunda büyük bir sevinçle karşılandı.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Yücel'in tahliyesini "Basın özgürlüğü açısından bir zafer" sözleriyle değerlendirdi. Alman Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall, Yücel'in cezaevinde "kendisini teslim almalarına" izin vermediğini söyledi. Ancak Überall, Die Welt muhabiri hakkında hazırlanan iddianamede Yücel için 18 yıl hapis istenmesinin "saçma" olduğunu belirtti. Überall, çabalarından ötürü Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e teşekkür etti.

"Çoktan çıkması gereken bir karardı"

Yücel'in tahliyesi konusunda Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya şubesi de açıklama yaptı.

Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, "Çoktan bu kararın çıkması gerekiyordu" dedi. Ancak tüm sevince karşın Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğünün büyük kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu gerçeğinin değişmediğini belirten Beeko, 100'den fazla gazetecinin hapiste olduğunu hatırlattı.

DW,dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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