Alman gazeteden dikkat çeken yazı: Rusya'nın AB'ye uyguladığı ambargo Türkiye'ye yaradı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'ya yaptırım uygulayan ABD ve AB ülkelerinden bazı gıda ürünlerinin sevkiyatına yönelik ambargoyu 31 Aralık 2019'a kadar uzatmasını analiz eden DWN, Moskova'nın bu kararının Türkiye'nin ihracat oranlarına olumlu yansıdığını belirtti.
RUS PAZARINDAKİ TALEP SONRASI %25 ARTIŞ
Rusya'nın ambargosu sonrası Rus pazarındaki Avrupalı ülkelerin yerini Türkiye, Mısır, Fas ve bazı Ortadoğu ülkelerinin aldığını yazan DWN, Türkiye'nin 2018'in ilk 4 ayındaki meyve-sebze ihracatının Rus pazarındaki talep sayesinde yüzde 25 arttığını vurguladı.
Gazete, Türkiye'nin Rusya'ya tekstil ürünleri ve inşaat malzemeleri ihracatını artırmak istediğini de kaydetti.
AB'DEN AMBARGA 2014 YILINDA BAŞLADI
Gıda ürünlerine yönelik ambargo, 2014 yılında Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamaya koyulduğunda başlatılmıştı. Yaptırımları ABD, AB ülkeleri, Avustralya, Norveç ve Kanada başlatmıştı. 2015 yılında da Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn da yaptırımlara dahil olmuştu. Et ve süt ürünlerini, deniz ürünleri, sebze ve meyveleri kapsayan yaptırımlar son olarak da bu yıl sonuna kadar uzatılmıştı.
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