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Alman gazetesi: Erdoğan'ı ciddiye almayan ABD hata yaptı

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 14:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

Berliner Morgenpost gazetesi Afrin operasyonuyla ilgili haberinde çarpıcı ifadelere yer verdi. Gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırı tehdidini defalarca tekrarlamış, ancak Washington bu tehditleri ciddiye almamıştı. Bu bir hataydı. Görünen o ki Suriyeli Kürtler de tıpkı Iraktaki Kürtler gibi Batılı partnerleri tarafından yüz üstü bırakıldı" yorumunu yaptı.

Alman gazetesi: Erdoğan'ı ciddiye almayan ABD hata yaptı

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Berliner Morgenpost gazetesi Afrin'e askeri harekat karşısında Batı'nın Kürtleri yalnız bıraktığı görüşünü savundu. Berliner Morgenpost gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ciddiye almayan ABD'nin hata yaptığı vurgulandı:

"Ankara için bu harekat Kürt milis gücü YPG'yi hedef alan bir terörle mücadele operasyonu. Ancak YPG, IŞİD'e karşı mücadelede Batı'nın en sıkı partneri. Türkiye'nin ABD'nin Kürt müttefiklerine karşı saldırıları aynı zamanda gücendirici bir meydan okuma anlamı da taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırı tehdidini defalarca tekrarlamış, ancak Washington bu tehditleri ciddiye almamıştı. Bu bir hataydı. Görünen o ki Suriyeli Kürtler de tıpkı Iraktaki Kürtler gibi Batılı partnerleri tarafından yüz üstü bırakıldı. Demek ki demokratların güvenirliğine inanmak tehlikeli bir iş. Ne kadar acı bir tecrübe.”

İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar
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Anahtar Kelimeler:
ABD Recep Tayyip Erdoğan Afrin Berliner Morgenpost

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
danışıklı dövüş..iyi polis kötü polis..abd ve cia bir kahraman yaratıyor...gerisini bekle gör...
@sinekyedili AYNENN..SEÇİME HAZIRLIK.
delerim o ambargoları mynet delerim yayınla yorumlarımı
adamlara bak ışıd bize saldırmasın diye türkiyeye saldıran pkk yı güçlendiriyorlar.türkiye onun bunun değil kendi güvenliğini düşünmeli.hatta birkaç pkk lıyı yakalayıp avrupada eylem yaptırmaliki pkk dan canları yansın
Bütün dünya Erdoğan ı takdir ediyor bizim kafasını hala kumdan çıkaramayan chp li kafalar hem çıldırıyor hem çatlıyor.seçimi kaybedeceğini anladılar isyanlara başladılar..
adamların yorumlarına bak bakıyorum yorum atanlara insan bu kadarmı sevmez ülkesini veya bir adammı sanıyor ülkesini adamı sevmiyorsun arkadaş anladık olur özgür irade ama ülkenle ilgili konuşar da eleştiri yapmak vatanını karalamak heleki şu zaman da biraz olgun olun artık
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