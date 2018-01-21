Alman gazetesi: Erdoğan'ı ciddiye almayan ABD hata yaptı

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Berliner Morgenpost gazetesi Afrin'e askeri harekat karşısında Batı'nın Kürtleri yalnız bıraktığı görüşünü savundu. Berliner Morgenpost gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ciddiye almayan ABD'nin hata yaptığı vurgulandı:

"Ankara için bu harekat Kürt milis gücü YPG'yi hedef alan bir terörle mücadele operasyonu. Ancak YPG, IŞİD'e karşı mücadelede Batı'nın en sıkı partneri. Türkiye'nin ABD'nin Kürt müttefiklerine karşı saldırıları aynı zamanda gücendirici bir meydan okuma anlamı da taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırı tehdidini defalarca tekrarlamış, ancak Washington bu tehditleri ciddiye almamıştı. Bu bir hataydı. Görünen o ki Suriyeli Kürtler de tıpkı Iraktaki Kürtler gibi Batılı partnerleri tarafından yüz üstü bırakıldı. Demek ki demokratların güvenirliğine inanmak tehlikeli bir iş. Ne kadar acı bir tecrübe.”