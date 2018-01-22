Alman gazetesinden Afrin haberi: Erdoğan, kendini ABD Başkanı'ndan üstün görüyor

Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekâtı bugünkü Alman gazetelerinin başlıca yorum konularını oluşturuyor. Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Türk silahlı kuvvetlerinin Afrin operasyonunu konu alan yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"ABD kararlı bir şekilde, köşeye sıkışan Kürtlerin yardımına koşacak mı? Batılı hükümetler Türkiye'nin siyasi ve stratejik önemi nedeniyle Erdoğan'ın çoğu hamlesine göz yumdular. Suriye'ye yapılan müdahale nedeniyle Washington ile Ankara'nın araları açılırsa, bu Moskova'nın işine gelir. Kürtler açısından ise yüz yıldır devam eden durum değişmez. Büyük devletler aralarındaki husumet ve stratejik anlaşmazlıkların faturasını Kürtlere çıkartıyorlar. Erdoğan'ın müdahalesi aynı zamanda IŞİD ile mücadeleye de zarar verecektir.”

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinde ise şu satırlar yer aldı: "Erdoğan Suriye'nin kuzeyindeki nefret ettiği Kürtlere karşı taarruza geçmekle, Rusya ile arasının bozulmasını da göze almış oluyor. Ama asıl endişe edilmesi gereken husus Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kendini ABD Başkanı'ndan üstün görmesidir. Saldırıya uğrayan Kürtler ABD'nin IŞİD ile mücadeledeki müttefikidirler. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Türkiye gibi bir ülkenin ABD'yi böylesine provoke edebileceği tasavvur edilemezdi. Erdoğan ülkesinin dünya liderliğinden elini çekmekte olduğu Donald Trump ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynayabileceğini düşünüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı galiba bunu başaracak ve kriz bölgelerindeki diğer otokrat liderleri de benzeri saldırganlıklara özendirecek. Son derece kötü bir manzara.”