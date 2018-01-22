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Alman gazetesinden Afrin haberi: Erdoğan, kendini ABD Başkanı'ndan üstün görüyor

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 09:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Alman Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi, "Erdoğan Suriye'nin kuzeyindeki nefret ettiği Kürtlere karşı taarruza geçmekle, Rusya ile arasının bozulmasını da göze almış oluyor. Ama asıl endişe edilmesi gereken husus Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kendini ABD Başkanı'ndan üstün görmesidir. Saldırıya uğrayan Kürtler ABD'nin IŞİD ile mücadeledeki müttefikidirler. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Türkiye gibi bir ülkenin ABD'yi böylesine provoke edebileceği tasavvur edilemezdi" diye yazdı.

Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekâtı bugünkü Alman gazetelerinin başlıca yorum konularını oluşturuyor. Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Türk silahlı kuvvetlerinin Afrin operasyonunu konu alan yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"ABD kararlı bir şekilde, köşeye sıkışan Kürtlerin yardımına koşacak mı? Batılı hükümetler Türkiye'nin siyasi ve stratejik önemi nedeniyle Erdoğan'ın çoğu hamlesine göz yumdular. Suriye'ye yapılan müdahale nedeniyle Washington ile Ankara'nın araları açılırsa, bu Moskova'nın işine gelir. Kürtler açısından ise yüz yıldır devam eden durum değişmez. Büyük devletler aralarındaki husumet ve stratejik anlaşmazlıkların faturasını Kürtlere çıkartıyorlar. Erdoğan'ın müdahalesi aynı zamanda IŞİD ile mücadeleye de zarar verecektir.”

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinde ise şu satırlar yer aldı: "Erdoğan Suriye'nin kuzeyindeki nefret ettiği Kürtlere karşı taarruza geçmekle, Rusya ile arasının bozulmasını da göze almış oluyor. Ama asıl endişe edilmesi gereken husus Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kendini ABD Başkanı'ndan üstün görmesidir. Saldırıya uğrayan Kürtler ABD'nin IŞİD ile mücadeledeki müttefikidirler. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Türkiye gibi bir ülkenin ABD'yi böylesine provoke edebileceği tasavvur edilemezdi. Erdoğan ülkesinin dünya liderliğinden elini çekmekte olduğu Donald Trump ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynayabileceğini düşünüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı galiba bunu başaracak ve kriz bölgelerindeki diğer otokrat liderleri de benzeri saldırganlıklara özendirecek. Son derece kötü bir manzara.”

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Recep Tayyip Erdoğan Afrin Neue Osnabrücker Zeitung

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hanslar ne oldu zorunuza mı gitti sizin gibi abd köpeği değil bu ülke artık almanyada 30.000 bine yakın abd askeri olduğu söyleniyor başbakanınız dinleniyor beyaz sarayda it muamelesi görüyor el dahi sıkışmıyorlar başbakanınızla ama siz T.C derdindesiniz umarım bir gün koynunuza beslediğiniz o pkk ve föte sizi yerle bir eder belanızı bulursunuz.
İlk parağrafta çok açık ve net bir tespit yapmışlar “Erdoğanın nefret ettiği KÜRT’ler” cümlesi herşeyi açıklıyor yani meydanlarda “Kürt kardeşlerim” sözüne artık KÜRT’lerin aldanmaması lazım
Erdoganci degilim ama yapilan haber tamamen carpitma ve Turkiye dusmanligi .
Doğan medyanın bu haberi ihanet içeriyor.Ne demek Suriyenin kuzeyindeki nefret ettiği kürtler? Alçakça yazılan bir yazıyı servis etmesi kabul edilemez......
cumhurbaşkanımızın kendini abd başkanından daha mı küçük görmesi gerek. anlayamadıkları şey türkiye eski türkiye değil. bunu kabullenemiyorlar ve bu gerçek karşısında deliye dönüyorlar. amerikanın rusyanın aylar süren yaptığı kazanımları türkiye birkaç haftaya yapıyor. türkiye sandıklarından çok daha güçlü ve kudretlidir. Allah ümmetin son kalesi türkiyeye ve askerine, polisine ve milletimize 7 düvelle savaşacak ve zafer kazanacak gücü ve kudreti versin.
yeni ortadoğu Türkler cizrede surda ne hezimetine uğramış..teröristler orada etek giyip kaçmaya kalktı sonra oraları yakıp yıkan terörisler yanisini yapan yine devlet sen hainsin hain pkk lısın hain ABD lisin hain ingilizsin... gercek kürt kardeşleri,miz zaten neyin ne olduğunun farkında( bunu yayınlamayın sizde)(BU GERCEK ORTAADOĞU PKK SEMPAZİTANI)Kürtler ezilen taraftamı vay be doğru diyon onlarıda ezen pkk ama sen farkında olduğun halde burda probaganda yapıyon
kimsenin kimseden üstün gördüğü yok ancan ABD kendinden başkasını yok sayıyor mesele bu
abd mi kardeş onlar kendi gölgelerinden korkuyo hatta çizgi filmini dahi yıllardır oynatıyorlar redkit çok güldürdün beni ya eyw
'' Saldırıya uğrayan Kürtler ABD'nin IŞİD ile mücadeledeki müttefikidirler.'' Bu söz koca bir yalandır. Dünyaya bunun doğrusunun bu olmadığını, her ikisini de Amerika'nın çıkarları doğrultusunda kullanadığını iyi anlatmalıyız.
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