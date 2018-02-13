HABER

Alman gazetesinden çarpıcı Erdoğan iddiası

DÜNYA HABERLERİ | 13.02.2018 09:28 | Son Güncelleme

Alman Volksstimme gazetesinde Türkiye'ye ilişkin çarpıcı bir haber yayımlandı. "Recep Tayyip Erdoğan için Deniz Yücel ideal bir rehine" diyen gazete, "Hiçbir yaptırımı olmayan bu rehin alma olayının da gözler önüne serdiği gibi Erdoğan'ın Almanya'daki etkisi artıyor. Bunun nedeni sadece sığınmacı anlaşması da değil. Gerektiğinde bir güç faktörü olarak kullanabilmek için Türk hükümetinin Almanyalı Türkleri gittikçe daha iyi bir biçimde organize ettiği hissediliyor" iddiasında bulundu.

Alman gazetesinden çarpıcı Erdoğan iddiası

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Alman hükümeti Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in durumunun ise ilişkileri zedelediği belirtildi. Magdeburg kentinde yayımlanan Volksstimme gazetesinin konuya ilişkin yorumunda şu satırlar dikkat çekiyor:

"Recep Tayyip Erdoğan için Deniz Yücel ideal bir rehine. Yücel sözünü kimseden esirgemediği, tüm taraflara eleştirel yaklaştığı için onu AKP de, Almanya'daki sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) seslendiği kesim de sevmiyor. Söz konusu her iki parti de retorik abartmaları, hicivli anlatımları ve farklı görüşlere hoşgörülü yaklaşımları anlamama konusunda birbirine çok benziyor. Yani hem çok sayıda Alman vatandaşı hem AKP hem de Almanya'daki bir milyonun üzerinde Erdoğan yandaşı, bir vatandaşın sebepsiz yere hapse atılmasını sorun olarak görmüyor. Yücel örneğinde görüleceği üzere artık herkes Alman hükümetinin bir Alman vatandaşını NATO müttefiki ve AB'ne üye olmayı bekleyen Türkiye gibi bir ülke nezdinde koruyamayacak bir güçsüzlük içinde olduğunu öne sürebilir. Hiçbir yaptırımı olmayan bu rehin alma olayının da gözler önüne serdiği gibi Erdoğan'ın Almanya'daki etkisi artıyor. Bunun nedeni sadece sığınmacı anlaşması da değil. Gerektiğinde bir güç faktörü olarak kullanabilmek için Türk hükümetinin Almanyalı Türkleri gittikçe daha iyi bir biçimde organize ettiği hissediliyor."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Almanya

En Çok Okunan Haberler

Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı

Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı

Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

'Oğlum bak git' videosundaki çocuk konuştu

'Oğlum bak git' videosundaki çocuk konuştu

Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!

Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güney Afrika medyası: Zuma görevden alındı

Güney Afrika medyası: Zuma görevden alındı

Kaçak avcıyı aslanlar yedi, geriye sadece kafası kaldı

Kaçak avcıyı aslanlar yedi, geriye sadece kafası kaldı

YPG'den Türkiye'ye karşı Şam'la işbirliği mesajı

YPG'den Türkiye'ye karşı Şam'la işbirliği mesajı

Türkiye "yerli Bitcoin" üretecek mi?

Türkiye "yerli Bitcoin" üretecek mi?

Hindistan'ın istenmeyen kızları

Hindistan'ın istenmeyen kızları

Europol: Çeteler milyarlarca euroyu Bitcoin'le aklıyor

Europol: Çeteler milyarlarca euroyu Bitcoin'le aklıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.