Alman gazetesinden çarpıcı Erdoğan iddiası

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Alman hükümeti Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in durumunun ise ilişkileri zedelediği belirtildi. Magdeburg kentinde yayımlanan Volksstimme gazetesinin konuya ilişkin yorumunda şu satırlar dikkat çekiyor:

"Recep Tayyip Erdoğan için Deniz Yücel ideal bir rehine. Yücel sözünü kimseden esirgemediği, tüm taraflara eleştirel yaklaştığı için onu AKP de, Almanya'daki sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) seslendiği kesim de sevmiyor. Söz konusu her iki parti de retorik abartmaları, hicivli anlatımları ve farklı görüşlere hoşgörülü yaklaşımları anlamama konusunda birbirine çok benziyor. Yani hem çok sayıda Alman vatandaşı hem AKP hem de Almanya'daki bir milyonun üzerinde Erdoğan yandaşı, bir vatandaşın sebepsiz yere hapse atılmasını sorun olarak görmüyor. Yücel örneğinde görüleceği üzere artık herkes Alman hükümetinin bir Alman vatandaşını NATO müttefiki ve AB'ne üye olmayı bekleyen Türkiye gibi bir ülke nezdinde koruyamayacak bir güçsüzlük içinde olduğunu öne sürebilir. Hiçbir yaptırımı olmayan bu rehin alma olayının da gözler önüne serdiği gibi Erdoğan'ın Almanya'daki etkisi artıyor. Bunun nedeni sadece sığınmacı anlaşması da değil. Gerektiğinde bir güç faktörü olarak kullanabilmek için Türk hükümetinin Almanyalı Türkleri gittikçe daha iyi bir biçimde organize ettiği hissediliyor."