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Alman gazetesinden olay Alevi-Sünni yazısı

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 11:24 | Son Güncelleme

Suriye’deki iç savaş Alman basınında öne çıkan yorum konuları arasında. Alman Allgemeine Zeitung gazetesindeki, "Ülkenin Suriye ve Rusya'nın kontrolündeki bölgelerinde Alevilerin pozisyonunu güçlendirdi. Alevi egemenliği Sünnilerin çoğunluğunu oluşturduğu halkın barışa kavuşmasına mani oluyor" ifadeleri çok dikkat çekti.

Alman gazetesinden olay Alevi-Sünni yazısı

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Mainz'da yayımlanan Allgemeine Zeitung'da yayımlanan "Şiddet sarmalı" başlıklı yorumda Batının Suriye'deki savaşa seyirci kalması eleştiriliyor:

"Rusya'nın müdahalesiyle IŞİD'in yenileceğini ve aynı zamanda bölgenin barışa kavuşacağını umanlar, bunun hayal olarak kalacağını görmek durumunda. Bunda ABD'nin Ortadoğu'da düzeni sağlayan güç rolüne veda etmesi de rol oynuyor. Bu durum Rusya'nın savaş suçlusu Esad'ı kollamaya devam etmesine imkan sağladı. Ülkenin Suriye ve Rusya'nın kontrolündeki bölgelerinde Alevilerin pozisyonunu güçlendirdi. Alevi egemenliği Sünnilerin çoğunluğunu oluşturduğu halkın barışa kavuşmasına mani oluyor. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Esad'ın kontrolü dışındaki Kürt bölgesine müdahale etmesine fırsat yaratıyor. Türkiye ile ABD arasındaki ittifakın sorgulanmasına yol açan bu tali savaş sürerken Esad'ın bombardıman uçakları İslamcı asilere zehirli gazla saldırıyor. Şiddetin merhametsiz mantığı karşısında Batı bir şey yapmadığı gibi, hiçbir şey de söylemiyor.”

Neue Osnabrücker Zeitung Suriye'deki çatışmaların yoğunlaşması karşısında Avrupa'daki mültecilerin ülkelerine dönme şansının azaldığını vurguluyor:

"Bu ortamda Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi düşünülemez bile. Suriye çok tehlikeli, barış ve güvenlikten söz edilemez. Gerçi IŞİD'li katiller geniş ölçüde Suriye'den sürüldü. Ancak savaşın sonuna yaklaşıldığını sanmak acelecilik olur. Realiteler bunun tam aksini gösteriyor. Esad rejiminin İdlib'de yeniden zehirli gaz kullandığına dair haberlerden durumun ne kadar karmaşık olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin kuzeydeki Kürtlere saldırması güvensizliği daha da artırıyor. Her askeri eylem, komşu ülkelere ve Avrupa'ya sığınanların artmasına yol açıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Alevi Sünni

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
suriyede mezhep ayrımı yokken suriyeyi mezhep savaşına sokan emperyalistlerin suriye devletine ve halkına söz söyleme hakkı yoktur bu aşağılık insanlar ve ülkeler halen islam içindeki mezhepleri birbirine düşürmeye çalışıyor alevi sünni diye ayırmaya çalışıyorlarlar 2011 yılına kadar suriyede alevi sünni ayrımı yoktu bu büyük tuzaktır
ulan bırakın alevi -sünniliğide hakca paylaşım ve sosyal yaşma sahip çıkın.HER kul ALLAHIN nezdinde aynıdır.kulluk vazifesi ve ibadetinden sorumludur hesapta,günahta onundur.İÇİNİZE SOKULAN ETNİK,MEZHEP AYRIŞTIRMASI FESATINDAN KURTULUN...KURTULUN ARTIK BU PİS HASTALIKTAN.
@fikret503 Helal be kardeşim. Yüreğine, ağzına sağlık. İşte islam'ın ve müslümanların en büyük düşmanı bu hastalıktır. Tek ve asıl temel, tüm samimiyetinle Allah'a kulluk etmektir.
bu hastalığın ağa babası ABD dir vietnamda yenilince selefî vahabî ler eliyle afganistandan başlayarak kullanıyor.Suudî arabistan ordusu ve yönetimi ile ABD nin kendisidir.
zamanında türkiyede oynanan oyunlar şimdi oralarda oynanıyor umarım onlar bizim düştüğümüz hataya düşmez kardeş kardeşi öldürmez
Biz de sunnilerin egemen olması için neler yapmadık..esadı düşman ilan ettik amma velakin evdeki hesap çarşıya uymadı..
mehsepçılık başa bela
alevi sunni kurt kardeştir. çünkü müslümandır. ha müslüman olmayan kurtler aleviler var. bunlara karşı birlik olma zamanı. uyanık olmalıyız. yengem kurt. biz turkuz. huzurluyuz mutluyuz.
Ne bitmez stratejileri var şu gavur milletlerin. Oturun oturduğunuz yerde dünya size yetmiyor mu ? İlle de karıştıracaksınız !
hiç hiç duydunuzmu hristiyanlarda katolik protestan ya da ortadoks diye savaşan birbirini boğazlayan, birbirlerinin kuyularını kazan, bu namussuzların işleri güçleri ftine fesat çıkartmak, kardeşi kardeşe kırdırmak.ik cihan güneşi peygamberimiz en sevdiği kızını hz aliye vermedimi? daha akıllanmadınızmı sunniler aleviler daha başınıza ne gelmesi lazım aklınızı başınıza alın birlik olunki yine cihanı bi 600 yıl daha titretelim hep beraber.dünyaya barışı nizamı adaleti dağıtalım. ağalayan sızlayanların yerini çocuk kahkaları alsın artık.
dış mihraklar yine alevi sünni kavgası yaratmaya çalışıyor... Bir zamanlar alevi-sünni , sağcı-solcu , kürt-Türk ayırmaya çalıştınız ama yüce TÜRKİYE milleti uyandı bizi düşüremezsiniz... Yaşasın GÜÇLÜ TÜRKİYE ...
Kürtlere saldıran sizlersiniz bu 1 biz hem kürt hem çerkez hem laz hem alevi hem sunni askelerimizle sizin pkk lıları temizliyoruz teröristlerin hepsi yok olacak alevi sunni diye birşey yok biz 36 etnik grup birlikte yaşıyoruz cenazelerinizi yakın zamanda göndereceğiz terörist cenazelerinizi
Aleviler de insan ve bir sunni olarak şunu belirtmek istiyorum hiç bir kişi hain kalleş olmamak kaydıyla ölümü zulmü haketmez ...
Oyuna gelmeyin niyetlerini yavaş yavaş ortaya cıkıyor bunlar 1300 yıldır bunu tasarladılar ve uyguladılar müslümanlarda bunlara uydular ama artık herşey belli olmaya başladı..
Alevide kardeşim, sünnide kardeşim, süryanide,ezidide,şiide hepsi kardeşim. Bu alçak emperyalistlerin hedefi bizleri birbirine düşürüp bölünme sürecini hızlandırmak. Hacı Bektaşi Veli der ki; "Bir olun, iri olun, diri olun."
Hiç kusura bakmayan o alevi-sunni ayrışması bitti artık, umarım kendi başınızı yersiniz ,
insanları bölün sonra ülkeyi bölün, sonra başka bir ülkeye yem olun. vay dünya vay
ALEVİLİK SÜNNİLİK DİYE BİŞEY YOKTUR İSLAM VARDIR MÜSLÜMAN VARDIR YA MÜSLÜMANSINDIR YADA DEĞİLSİNDİR...
Bütün insanları Allah yaratmadı mı? Din mi önemli, insan mı önemli. Cahil toplumlar için din önemli. Gelişmiş toplumlar için ise insan önemli. İşte butun kavgaların nedeni bu.
GÜÇ GAVURUN ELİNDE OLUNCA HER YERDE TERÖR ESTİRİYO
Bizler, inançtan önce insanlığı ve ahlakı ön plana çıkarırsak meshep kavgasından kurtuluruz. dış güç bahane. Herkes çıkarı için dini kullanıyor. Gelişmiş ülkeledde niye meshep kavgası yok.
Olm bu yöntemler tutmuyor artık. Alevi sünni kürt çerkez yahudi hiristyan vs hepimiz kardeşiz. Başka yöntemler arayın.
alevi sünni türk kürt almanın fransızın umrumda değil onlar yoluna bakıyor
PAPANIN COCUKLARI AYNI FIKIRLE SURIYEYI KARISTIRDILAR ŞAM'DA CUMA KATIL ESED DİYEREK BOP TAŞERONLUĞU KÜRESEL GÜÇLERİN PIYONLUGUNA YAPTILAR
alman kooeklerının laflarına kanmayın oylr biley yok bolgede bız varız en ıyı bılen bızız aptal olmayın brn hep akıl veremem
alman domuzları yine faaliyete geçmiş,
Bu şereften İnsanlıktan nasibini almayanlar... Müslümanları Ya aşırı Dinci oluşturarak (Örnek Elkaide neresi Dinle ilgiliyse....) Yada , Mehsep savaşına sokarak Müslümanlığı zayıflatmaya çalışıyorlar. Artık, Bu oyunlara gelmesin Özellikle Arap alemi İlave birşey daha Suudi Arabistan gibi çevresi Fukara/Aç/Sefalet içinde insanlar kaynamasına rağmen Zevki sefa içinde yaşamaya devam edersede Müslümanlığa hizmet etmiş olmaz..
her türlü radikal dini görüşü yok edersek savaşlar anında biter
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