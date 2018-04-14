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Alman generalden olay yaratacak sözler!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

Alman ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat, Suriye üzerinden yaşanan vekalet savaşı hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu.

Alman generalden olay yaratacak sözler!

Soğuk savaş döneminde Alman ordusunun Genelkurmay Başkanlığını yapan Alman ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat, ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye yönelik hava saldırısından saatler önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May hakkında çarpıcı değerlendirmelere bulundu.

"1. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNE BENZİYOR"

"Macron acemi, Trump deli, May ise baskı altında. Bu durum soğuk savaşa değil, 1. Dünya Savaşı öncesine benziyor" diyen Kujat, "Dünya sıcak savaşın eşiğinde ve ne Macron ne de Merkel bunu engelleyemeyecek gibi görünüyor" diye ekledi.

RUSYA TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimli asker Kujat "Bir delibozuk, bir acemi ve baskı altındaki bir lider stratejik bir nükleeer süper güç olan Rusya'yı tehdit ediyor. Bugün hala, politikacılarımız olası bir çatışmanın güvenlik ve stratejik alandaki sonuçlarını ve güvenliğimiz üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde değerlendiremiyorlar." dedi.

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eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat ABD Caravana de migrantes centroamericanos Fransa Suriye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
benim merak ettiğim, 3. dünya savaşı çıkar ve tüm ülkeler bu savaşa girer ise, bu bizdeki suriyeliler nereye kaçıp sığınacak? adamlarda ar namus şeref denen birşey yok çünkü
GENERAL DOĞRU DEMİŞ. ANCAK NEDEN KANDİL GECESİ ???
Almanlar ne yaparsa aynisini yapmak lazim
ya rahat ol bunlar oyun oynuyor danışıklı dövüş ne oldu füze atı boş depoları vurdu ölü yaralı yok tiyatro rusyda bir alçaktan üçüş yapar esad çocuk öldürmeye devam
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