Alman generalden olay yaratacak sözler!

Soğuk savaş döneminde Alman ordusunun Genelkurmay Başkanlığını yapan Alman ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat, ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye yönelik hava saldırısından saatler önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May hakkında çarpıcı değerlendirmelere bulundu.

"1. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNE BENZİYOR"

"Macron acemi, Trump deli, May ise baskı altında. Bu durum soğuk savaşa değil, 1. Dünya Savaşı öncesine benziyor" diyen Kujat, "Dünya sıcak savaşın eşiğinde ve ne Macron ne de Merkel bunu engelleyemeyecek gibi görünüyor" diye ekledi.

RUSYA TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimli asker Kujat "Bir delibozuk, bir acemi ve baskı altındaki bir lider stratejik bir nükleeer süper güç olan Rusya'yı tehdit ediyor. Bugün hala, politikacılarımız olası bir çatışmanın güvenlik ve stratejik alandaki sonuçlarını ve güvenliğimiz üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde değerlendiremiyorlar." dedi.