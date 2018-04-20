HABER

Alman Göç Dairesi'nde rüşvet soruşturması

20.04.2018 22:00 | Son Güncelleme

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) yolsuzluk iddialarıyla sarsıldı.

Alman Göç Dairesi'nde rüşvet soruşturması

Sığınmacılardan rüşvet almakla suçlanan BAMF’ın Bremen şubesinin eski yöneticisi dâhil beş kişi hakkında soruşturma başlatıldı.Bremen Savcılığı, Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ndeki (BAMF) yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcı Claudia Kück, Reuters'a yaptığı açıklamada BAMF Bremen eski daire başkanı, üç avukat ve bir tercüman hakkında "sığınma başvurularının kötüye kullanılması suretiyle organize suç işlendiğine dair şüphe bulunduğunu” ifade etti.

Başvurularından sorumlu olmadığı hâlde bazı sığınmacıların Bremen'deki BAMF şubesine getirildiği ve BAMF'ın eski daire başkanının mülteci olarak tanınma şartlarını haiz olmadıkları hâlde bazı sığınmacılara sahte mülteci kabul belgeleri düzenlediği belirtildi.

Kück, yolsuzluk iddialarına konu olan yaklaşık bin 200 vakanın olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Söz konusu sığınmacıların özel olarak başka şehirlerden Bremen'e getirildikleri ifade edildi. İddialar ortaya çıktıktan sonra görevinden alınan eski daire başkanının bu süreçte üç avukatla işbirliği yaptığı ve avukatların Kuzey-Ren Vestfalya ve Niedersachsen'dan belirli sığınmacıları Bremen'deki BAMF şubesine getirdikleri belirtildi.

NDR, Bremen Radyosu ve Süddeutsche Zeitung'da yer alan haberlere göre, eski daire başkanının yemek davetleri aldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Bremen ve Niedersachsen'da iki avukatın bürolarının da aralarında bulunduğu sekiz ev ve iş yerinin arandığı, avukatlardan birinin bürosunda çeşitli mühimmat ve ruhsatsız bir tabanca bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada BAMF çalışanı hakkında bakanlığın kendisinin suç duyurusunda bulunduğu ve dairenin soruşturma konusunda savcılıkla yakın bir işbirliği içerisinde olduğu belirtildi. Bu tür yolsuzluk vakalarıyla mücadelenin bakanlık için yeni bir durum olmadığını söyleyen bir bakanlık sözcüsü, olayın sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçınarak, önce soruşturmanın bitmesini bekleyeceklerini söyledi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert da yaptığı açıklamada siyasi sonuçlar hakkında bir yorumda bulunamayacağını, şu an için önemli olanın olayın tam anlamıyla aydınlığa kavuşturulması olduğunu belirtti.

Siyasilerden tepki

Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Burkhard Lischka, otuzu aşkın gazetenin oluşturduğu Alman Yazı İşleri Ağı'na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) yaptığı açıklamada SPD meclis grubunun hükümetten konuyla ilgili ayrıntılı bir rapor talep etiğini söyledi.

Hür Demokrat Partili (FDP) milletvekili Linda Teuteberg de büyük koalisyonu BAMF ile ilgili büyük hatalar yapmakla suçladı. Teuteberg, "Koalisyon, 2015 sonbaharında sınırın açılmasından sonra BAMF'tan gelen uyarı işaretlerine tepki vermekte çok geç kaldı” diye konuştu. FDP'li milletvekiline göre, böylece yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma vakalarının önü açılmış oldu.

rtr/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

CHP'nin adayı Meral Akşener mi? CHP'nin adayı Meral Akşener mi?
Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit olduAfrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu
Donald Trump'tan çekilme sinyali!Donald Trump'tan çekilme sinyali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

İlginizi Çekebilir

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den İran'a tehdit: Denerse büyük bedel öder!

İsrail'den İran'a tehdit: Denerse büyük bedel öder!

DJ Avicii ölü bulundu!

DJ Avicii ölü bulundu!

Striptiz kulübünde şok olay!

Striptiz kulübünde şok olay!

ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var

ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var

Erken seçim Yunanistan'ı karıştırdı: Erdoğan mı daha tehlikeli, CHP'mi?

Erken seçim Yunanistan'ı karıştırdı: Erdoğan mı daha tehlikeli, CHP'mi?

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.