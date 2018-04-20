Alman Göç Dairesi'nde rüşvet soruşturması

Sığınmacılardan rüşvet almakla suçlanan BAMF’ın Bremen şubesinin eski yöneticisi dâhil beş kişi hakkında soruşturma başlatıldı.Bremen Savcılığı, Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ndeki (BAMF) yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcı Claudia Kück, Reuters'a yaptığı açıklamada BAMF Bremen eski daire başkanı, üç avukat ve bir tercüman hakkında "sığınma başvurularının kötüye kullanılması suretiyle organize suç işlendiğine dair şüphe bulunduğunu” ifade etti.

Başvurularından sorumlu olmadığı hâlde bazı sığınmacıların Bremen'deki BAMF şubesine getirildiği ve BAMF'ın eski daire başkanının mülteci olarak tanınma şartlarını haiz olmadıkları hâlde bazı sığınmacılara sahte mülteci kabul belgeleri düzenlediği belirtildi.

Kück, yolsuzluk iddialarına konu olan yaklaşık bin 200 vakanın olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Söz konusu sığınmacıların özel olarak başka şehirlerden Bremen'e getirildikleri ifade edildi. İddialar ortaya çıktıktan sonra görevinden alınan eski daire başkanının bu süreçte üç avukatla işbirliği yaptığı ve avukatların Kuzey-Ren Vestfalya ve Niedersachsen'dan belirli sığınmacıları Bremen'deki BAMF şubesine getirdikleri belirtildi.