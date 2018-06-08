Alman Göç Dairesi'ndeki skandal büyüyor

Kurumun eski yöneticisinin iltica dosyalarını bilinçli olarak manipüle ettiği iddia edildi.Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) Bremen şubesinde sığınmacılara rüşvet karşılığı iltica hakkı verildiğinin gündeme gelmesiyle patlak veren skandal büyüyor. Alman Yazı işleri Ağı'nın (RedaktionsNetzwerk Deutschland) Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nden uzmanların 25 Mayıs'ta hazırladığı rapora dayandırırak verdiği haberinde, Bremen şubesi eski yöneticisinin iltica başvurularını "bilinçli olarak, suç saikiyle manipüle ettiğini" yazdı.

Haberde BAMF skandalıyla ilgili olarak hazırlanan kurum içi denetim raporunda incelenen dosyalar ışığında, Bremen şubesi eski yöneticisi Ulrike B.'nin yıllarca çok sayıda dosyada yürürlükteki yasalar, oturum hakkıyla ilgili düzenlemeler, güvenlik talimatları ve kurum direktiflerini ihlal ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

"Dosyalar yanlış değerlendirildi"

Birçok iltica dosyasının "resmi açıdan yanlış değerlendirildiği", güvenlik açısından önem taşıyan talimatların dikkate alınmadığı belirtildi. Buna örnek olarak özellikle Irak ve Suriye'den iltica başvurusunda bulunanların kimliklerinin, Türk vatandaşı ya da dikkat çeken klan üyeleri oldukları şüphesi bulunmasına rağmen incelenmediği bilgisine yer verildi. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi, skandalla ilgili olarak hazırlanan kurum içi rapor konusunda bir açıklama yapmadı.