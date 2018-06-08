HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Alman Göç Dairesi'ndeki skandal büyüyor

08.06.2018 12:24 | Son Güncelleme

Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’ndeki rüşvet skandalı büyüyor.

Alman Göç Dairesi'ndeki skandal büyüyor

Kurumun eski yöneticisinin iltica dosyalarını bilinçli olarak manipüle ettiği iddia edildi.Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) Bremen şubesinde sığınmacılara rüşvet karşılığı iltica hakkı verildiğinin gündeme gelmesiyle patlak veren skandal büyüyor. Alman Yazı işleri Ağı'nın (RedaktionsNetzwerk Deutschland) Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nden uzmanların 25 Mayıs'ta hazırladığı rapora dayandırırak verdiği haberinde, Bremen şubesi eski yöneticisinin iltica başvurularını "bilinçli olarak, suç saikiyle manipüle ettiğini" yazdı.

Haberde BAMF skandalıyla ilgili olarak hazırlanan kurum içi denetim raporunda incelenen dosyalar ışığında, Bremen şubesi eski yöneticisi Ulrike B.'nin yıllarca çok sayıda dosyada yürürlükteki yasalar, oturum hakkıyla ilgili düzenlemeler, güvenlik talimatları ve kurum direktiflerini ihlal ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

"Dosyalar yanlış değerlendirildi"

Birçok iltica dosyasının "resmi açıdan yanlış değerlendirildiği", güvenlik açısından önem taşıyan talimatların dikkate alınmadığı belirtildi. Buna örnek olarak özellikle Irak ve Suriye'den iltica başvurusunda bulunanların kimliklerinin, Türk vatandaşı ya da dikkat çeken klan üyeleri oldukları şüphesi bulunmasına rağmen incelenmediği bilgisine yer verildi. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi, skandalla ilgili olarak hazırlanan kurum içi rapor konusunda bir açıklama yapmadı.

Kurumdaki skandalla ilgili olarak Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif (AfD) Meclis'te bir araştırma komisyonunun kurulmasını talep etti. Ancak iki partinin komisyon kurulması yönündeki önerileri dün mecliste diğer partilerden gerekli desteği alamadı.

Konu Meclis İçişleri Komisyonu'nun gündeminde

Federal Meclis İçişleri Komisyonu bugün yapacağı oturumda Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ndeki skandalı ele alacak. Toplantıda BAMF'dan eski yöneticiler ile kurumun hali hazırdaki yöneticisi Jutta Cordt komisyon üyesi milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Toplantı basına ve kamuoyuna kapalı olarak yapılacak.

Sığınmacılardan rüşvet almakla suçlanan BAMF’ın Bremen şubesinin eski yöneticisi dahil beş kişi hakkında iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştı. Bremen'de 2013-2016 yılları arasında iltica için gerekleri şartların sağlanmamasına rağmen, en az bin 200 kişiye sığınma hakkı verdiğinden şüpheleniliyor.

AFP, dpa,KNA/HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Avusturya yedi camiyi kapatacak, imamları ihraç edebilirAvusturya yedi camiyi kapatacak, imamları ihraç edebilir
NATO'dan Yunanistan ve Türkiye için önemli uyarıNATO'dan Yunanistan ve Türkiye için önemli uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

İlginizi Çekebilir

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdü!

Patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak'ta yeni dönem! Üçlü ittifak görevde!

Irak'ta yeni dönem! Üçlü ittifak görevde!

NATO'dan Yunanistan ve Türkiye için önemli uyarı

NATO'dan Yunanistan ve Türkiye için önemli uyarı

Türkiye'den Avusturya'nın skandal kararına ilk tepki!

Türkiye'den Avusturya'nın skandal kararına ilk tepki!

Havalar ısındı, uzmanlar uyardı! Bu sineğe dikkat!

Havalar ısındı, uzmanlar uyardı! Bu sineğe dikkat!

Flaş iddia! Menbiç'te Türk askeri olmayacak mı?

Flaş iddia! Menbiç'te Türk askeri olmayacak mı?

Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek

Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.