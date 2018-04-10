Alman hükümeti başörtüsü yasağına mesafeli

Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Widmann-Mauz, bu konuda hukukî sorunlar çıkabileceğine dikkat çekti.Alman hükümetinin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinin 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesi planlarıyla ilgili açıklama yaptı. Widmann-Mauz, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada çocuklara başörtüsü yasağı getirilmesinin gerekçesini anlayabildiğini ancak bu konuda anayasal sorunlar çıkabileceğini belirtti.

Böyle bir başörtüsü yasağının sorunları çözmeyeceğini ifade eden Widmann-Mauz, "Önemli olan; kendimize bu zor konuların üzerine nasıl gidebileceğimizi sormamız. Ailelere ulaşmalıyız ve kız çocuklarını kendi kararlarını verebilecek duruma gelebilmeleri için güçlendirmeliyiz" dedi.

Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi: Yasakla uyum sorunu çözülmez

Federal hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Müdürü Christine Lüders de başörtüsü gibi bazı dinî sembollerin yasaklanması konusunda uyarıda bulundu. Lüders, Berlin'de yaptığı açıklamada "Müslümanların taktığı başörtüsünü okullarda yasaklamak isteyenler, bu şekilde uyum sorununu çözmüş olmaz. Tam tersine öğrencilerin ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kaldıkları duygusunu hissetmelerine katkı sağlar" dedi.