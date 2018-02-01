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Alman hükümeti: Deniz Yücel haberlerinden ötürü tutuklu

01.02.2018 13:13 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'de haklı olarak gözaltında tutulup tutulmadığını yaz tatiline girmeden açıklığa kavuşturmak istiyor.

Berlin de görüşünü mahkemeye sundu.Hem Türk hem de Alman hükümetleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde 1 Şubat'a kadar Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili görüşünü mahkemeye bildirdi. Türkiye, Kasım ayında savunmasını Strasbourg'daki mahkemeye iletmişti. Die Welt gazetesinin haberine göre, Alman hükümeti de mahkemeye görüşünü bildirdi.

Gazetenin haberine göre, Alman hükümeti Deniz Yücel'in "haberlerinden ötürü" tutuklandığı ve tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğu görüşünü savundu.

Adalet Bakanı Heiko Maas gazeteye yaptığı açıklamada, "Eleştirel haberciliğin baskı altında tutulması basın özgürlüğü konusundaki anlayışımızla bağdaşmamaktadır" dedi. Maas federal hükümetin Yücel için adil bir yargılama yapılması için her şeyi deneyeceğini söyledi.

1 yıldır iddianame hazırlanmadı

Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-postalarına yönelik yapılan haberler kapsamında yürütülen soruşturmada, kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "terör propagandası" yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hakkında herhangi bir iddianame düzenlenmeden ve hakim karşısına çıkartılmadan tutukluluğunun devam etmesi üzerine Yücel'in avukatları geçen yıl Nisan ayında AİHM'ye başvurmuştu.

AİHM hakimleri Yücel'in tutuklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olmadığı sorusunu açıklığa kavuşturmaya çalışacak.

Diğer yandan Yücel'in serbest bırakılması için avukatları Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne de başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi henüz konuyla ilgili kararını açıklamadı.

dpa,SSB/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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