Alman hükümeti DİTİB'le işbirliğine devam ediyor

Alman İçişleri Bakanlığı müsteşarı Hristiyan Sosyal Birlik Partili milletvekili Stephan Mayer, İstanbul Güvenlik Konferansı çerçevesinde Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Alman hükümeti arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Alman İçişleri Bakanlığı'nın DİTİB ve Türk hükümeti arasındaki sıkı bağlantıya rağmen DİTİB'le işbirliğini sürdüreceğini belirten Mayer, DİTİB'in şu anda "güvenilir bir ortak olmadığını" ifade etti. Mayer, ancak bu konuda amacın Türk hükümeti ve DİTİB'le güvene dayalı bir işbirliği yapılması için bir platform oluşturulması olduğunu belirtti.

"DİTİB'den bazı imamların Türk hükümeti için casusluk yaptığı suçlamaları DİTİB'le bundan sonra bütün işbirliğinin sona erdirilmesi için bir gerekçe teşkil etmiyor" diyen Mayer, ancak İçişleri Bakanlığı'nın kalite standardı araması gerektiğini de ifade etti. Mayer, "Almanya'da camilerde kimlerin vaaz verdiğini de bilmek zorundayız" dedi.

İmamlara yönelik soruşturma kapatılmıştı