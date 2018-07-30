HABER

Alman hükümeti Erdoğan'la görüşmeye "açık"

30.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel Almanya ziyareti ile ilgili olarak Alman hükümetinin "görüşmeye açık" olduğu mesajını verdi.

Alman hükümeti Erdoğan'la görüşmeye "açık"

Alman Gazeteciler Birliği ise ziyarete tepkili.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Almanya'yı ziyaret etmek istediği haberleri üzerine açıklama yapan Alman hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Dammer, Alman hükümetinin "görüşmeye açık" olduğunu söyledi. Dammer, Berlin'deki açıklamasında Türkiye'nin birçok konuda "yakın ve önemli bir partner" olduğunu belirterek federal hükümetin her zaman Türkiye ile görüşmelere "ilgili" olduğunu belirtti. Dammer bunun doğal olarak Erdoğan'ı da kapsadığını sözlerine ekledi.

Hafta sonu Bild gazetesinin bir haberinde, Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti. Ancak bugün Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığı" vurgulandı. Erdoğan, Berlin'i son olarak 2014'te ziyaret etmişti.

Alman Gazeteciler Birliği: İnsan hakları konuşulmalı

Öte yandan Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti Almanya kamuoyunda şimdiden tartışılmaya başlandı. Almanya Gazeteciler Birliği (DJV), Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den Erdoğan'ın sadece görüşmelerin odağında insan hakları olması koşuluyla kabul etmesi çağrısında bulundu. Örgütün Başkanı Frank Überall, "Türkiye'de çok sayıda gazeteci suçsuz yere hapse atılırken Erdoğan'ın Berlin'de askeri törenle karşılanması ve Alman devletinin üst düzey yetkililerinin Erdoğan ile gülerek poz vermesi düşünülemez" dedi.

Überall, uluslararası tepkilere karşın Erdoğan'ın otokratik politikasını ve karşıt görüşlülere karşı baskısını sürdürdüğünü ifade ederek "Bu durum Almanya'da sözde uyum içindeki bir ziyaret çerçevesinde hoş karşılanamaz" diye konuştu.

Yeşiller partisinin eski eş genel başkanı Cem Özdemir de Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edecek olmasını eleştirerek "Erdoğan'ın demokratik bir ülkeden normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini" savunmuştu.

AFP,dpa,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İngiliz bakandan Çin'de inanılmaz gaf! Kavgada söylenmezİngiliz bakandan Çin'de inanılmaz gaf! Kavgada söylenmez
Mavi Balina'dan sonra şimdi de Momo! WhatsApp üzerinden hızla yayılıyor!Mavi Balina'dan sonra şimdi de Momo! WhatsApp üzerinden hızla yayılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Tuba Büyüküstün'ün paylaşımına yorum yağdı

Tuba Büyüküstün'ün paylaşımına yorum yağdı

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

İlginizi Çekebilir

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Komşusunun ineğine tecavüz ederken yakalandı! Savunması şoke etti

Komşusunun ineğine tecavüz ederken yakalandı! Savunması şoke etti

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sapık önce taciz etti itiraz duyunca herkesin içinde...

Sapık önce taciz etti itiraz duyunca herkesin içinde...

Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı

Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı

İngiliz bakandan Çin'de inanılmaz gaf! Kavgada söylenmez

İngiliz bakandan Çin'de inanılmaz gaf! Kavgada söylenmez

Mavi Balina'dan sonra şimdi de Momo! WhatsApp üzerinden hızla yayılıyor!

Mavi Balina'dan sonra şimdi de Momo! WhatsApp üzerinden hızla yayılıyor!

Trump neredeyse kızını görücü usulü evlendirecekmiş

Trump neredeyse kızını görücü usulü evlendirecekmiş

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.