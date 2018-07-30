Alman Gazeteciler Birliği ise ziyarete tepkili.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Almanya'yı ziyaret etmek istediği haberleri üzerine açıklama yapan Alman hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Dammer, Alman hükümetinin "görüşmeye açık" olduğunu söyledi. Dammer, Berlin'deki açıklamasında Türkiye'nin birçok konuda "yakın ve önemli bir partner" olduğunu belirterek federal hükümetin her zaman Türkiye ile görüşmelere "ilgili" olduğunu belirtti. Dammer bunun doğal olarak Erdoğan'ı da kapsadığını sözlerine ekledi.
Hafta sonu Bild gazetesinin bir haberinde, Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti. Ancak bugün Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığı" vurgulandı. Erdoğan, Berlin'i son olarak 2014'te ziyaret etmişti.
Alman Gazeteciler Birliği: İnsan hakları konuşulmalı
Öte yandan Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti Almanya kamuoyunda şimdiden tartışılmaya başlandı. Almanya Gazeteciler Birliği (DJV), Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den Erdoğan'ın sadece görüşmelerin odağında insan hakları olması koşuluyla kabul etmesi çağrısında bulundu. Örgütün Başkanı Frank Überall, "Türkiye'de çok sayıda gazeteci suçsuz yere hapse atılırken Erdoğan'ın Berlin'de askeri törenle karşılanması ve Alman devletinin üst düzey yetkililerinin Erdoğan ile gülerek poz vermesi düşünülemez" dedi.
Überall, uluslararası tepkilere karşın Erdoğan'ın otokratik politikasını ve karşıt görüşlülere karşı baskısını sürdürdüğünü ifade ederek "Bu durum Almanya'da sözde uyum içindeki bir ziyaret çerçevesinde hoş karşılanamaz" diye konuştu.
Yeşiller partisinin eski eş genel başkanı Cem Özdemir de Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edecek olmasını eleştirerek "Erdoğan'ın demokratik bir ülkeden normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini" savunmuştu.
AFP,dpa,DW/BÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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