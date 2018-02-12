Alman hükümeti: Yücel'in durumu ilişkileri zedeliyor

Seibert, Deniz Yücel'in tutukluluğunun ikili ilişkileri "gerdiğini" söyledi.Alman hükümeti Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada "Federal hükümet gelecekte de tüm mevcut siyasi ve diplomatik kaynaklarıyla Deniz Yücel ve tabii ki diğer tüm tutuklu Almanların serbest bırakılması için çalışacaktır" dedi.

Seibert, çarşamba günü tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçmiş olacak Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel'in durumuna da değindi. Seibert, "Bir iddianame ve uygun bir yargılama süreci olmaksızın geçen bu uzun tutukluluk elbette Almanya-Türkiye ilişkilerini zedeliyor" dedi.

"Türkiye'nin rehine politikası"

Alman meclisinde muhalefette yer alan Sol Parti de, pazartesi günü hükümete Deniz Yücel konusunda daha açık bir tutum sergilemesi talebinde bulundu. Sol Parti milletvekili Heike Hänsel, "Türkiye'nin rehine politikasına artık bir son vermesi için silah ihracatı ile vize işlemleri konusunda daha fazla baskı yapılması gerektiğini" söyledi.