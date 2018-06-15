Alman Hükümetinde Anlaşmazlık Aşılamıyor

Berlin’de yapılan yorumlarda, Merkel ve koalisyon hükümetinin önünde üç senaryo bulunduğu belirtiliyor ve bu üç senaryo da hükümet krizinin kaçınılmaz olduğu gösteriyor.

Merkel, sözcüsü Steffen Seibert üzerinden yaptığı açıklamada, sığınmacıların sınırdan geri çevrilmelerini doğru bulmadığını ve bu konunun diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle çözülmesi gerektiğini, konuyla ilgili planı yaşama geçirmeye çabaladığını duyurdu.

Seehofer’in sığınmacılar konusunda kendi planına destek için Merkel’e bir haftalık ültimatom vermesi ve anlaşma sağlanmaması durumunda tek başına hareket edeceğini açıklamasından sonra, gözler Merkel’e çevrildi.

Bunlardan biri Merkel’in, kendisine ters düştüğü için Horst Seehofer'i görevden alması ihtimali. Ancak bu hamle kardeş Hristiyan Birlik partilerinin, aynı zamanda koalisyon hükümetinin de sonu anlamına gelecek bir adım olarak tanımlanıyor.

İkinci alternatif ise Merkel’in dillendirdiği iddia edilen parlamentodan güvenoyu istemesi. Mülteci sorununa Avrupa Birliği ülkeleriyle ortak bir çözüm bulmak isteyen Merkel’in partisinin desteğini bulamayabileceği, CDU’lu milletvekillerinin liderlerinin arkasında olmadığı ve karşı oy kullanabileceği iddia ediliyor.

Berlin’de konuşulan bir diğer ihtimal ise, Seehofer’in Merkel’in 28 Haziran’da yapılacak AB Zirvesi’ne kadar istediği süreye evet demesi. Ancak Merkel’in zirvede destek bulma ihtimali de çok az olarak tanımlanıyor.

Merkel'in ihtilafı sonlandırmak için sığınmacılardan en fazla etkilenen İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerle AB kapsamında anlaşmalar imzalanabileceği yönünde bir önerisi olacağı, ancak sağ popülist hükümetlerin görevde olduğu İtalya, Avusturya ve Macaristan gibi AB ülkelerinin bu öneriyi daha şimdiden reddettiği öğrenilmişti.