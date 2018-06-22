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Alman iş kadını Türkiye'de gözaltına alındı

22.06.2018 21:54 | Son Güncelleme

Kimliği açıklanmayan bir Alman iş kadınının Türkiye'de gözaltına alındığı belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, 54 yaşındaki bir Alman iş kadının Türkiye'de gözaltına alınarak sınırdışı edilmeyi beklediğini açıkladı. Berlin'den yapılan açıklamada bakanlık sözcüsü, "Olayın yakında açıklığa kavuşmasını bekliyoruz" dedi. Ankara'da büyükelçilik ve İstanbul'daki konsolosluğun devreye geçtiğini belirten sözcü, gözaltı olayının siyasi boyutu olmadığını vurguladı.

Alman yayın kuruluşu gözaltına alınan kadının Stuttgart doğumlu olduğunu belirtti. Kimliği açıklanmayan Alman vatandaşının, Türkiye'de oturma izni ve Kayseri'de de bir evi olduğu aktarıldı. Alman vatandaşının İstanbul havalimanından İsviçre'ye hareket etmek üzereyken gözaltına alındığıı belirtiliyor.

Alman vatandaşlarına yönelik gözaltılar, Ankara-Berlin hattında gerginliğe neden olan konular arasında yer alıyor. Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, bir yılı aşkın tutukluluğun ardından Şubat ayında Türkiye tarafından serbest bırakılmıştı.

dpa/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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