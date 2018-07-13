Alman İslam Konferansı yeniden yapılandırılacak

Müsteşar, "Alman Müslümanları korumak için" Türkiye'nin etkisine de karşı olduklarını belirtti.Almanya İçişleri Bakanlığı, İslam Konferansı'nı yeniden yapılandırmak istiyor. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Almanya'da örgütlü olmayan Müslümanların da İslam Konferansı'nda yer almasını istediklerini söyledi. Kasım ayında yapılması planlanan İslam Konferansı genel kurul toplantısına örgütlerin yanı sıra Müslümanları temsilen bireylerin de davet edilmesi öngörülüyor. Kerber, "kuşkusuz eleştirel bir yaklaşım sergileyen Müslümanların da” davet edileceğini belirtti.

Türkiye'nin etkisi

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kerber, yeniden yapılan İslam Konferansı'nın görevinin Almanya'daki Müslümanların "Almanya'ya ait olan” yeni bir İslam tanımı yapması olacağını ifade etti. Kerber, bunun Alman anayasası temelinde bir "Alman İslamı” olacağını kaydetti.

Türkiye'nin Almanya'yı etkilemesine izin vermeyeceklerini belirten Kerber, "Müslüman Alman vatandaşlarının çıkarlarını daha iyi koruyabilmek için” bunun gerekli olduğunu dile getirdi. Başbakan Angela Merkel'in 2017 yılında "Türkiye'nin her türlü müdahalesine izin verilemeyeceğini” söylediğini hatırlatan Kerber, "Mesut Özil'in yanı sıra Türkiye kökenli milyonlarca Alman vatandaşı bizim bir parçamız” şeklinde konuştu.