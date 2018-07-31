Alman İstihbaratı: 'Radikallerin Yeni Hedefi Müzik Festivalleri'

Almanya istihbarat dairesi verilerine göre, Almanya dahil Avrupa genelinde müzik festivalleri, aşırılık yanlısı sağcı radikal grupların kendilerine destekçi bulmak adına kullandıkları önemli etkinlikler haline geldi.
Alman Federal Anayasa Koruma Ofisi, kısa adıyla BfV, Almanya’da 2016’da 23 bin 100 kişi olduğu tahmin edilen aşırı sağcı radikallerin sayısının 2017’de 24 bine yükseldiğini belirtiyor. Bu kişilerin yarıdan fazlasının herhangi bir grupla bağı olmadığı düşünülürken 4500 kadarıysa NPD olarak bilinen Ulusal Demokratik Partisi’yle bağlantılı.
“Radikallere hem para hem eleman kazandırıyor”
BfV sözcüsü Elke Altmuller, önceki yıllarda aşırı sağcı radikal gruplar tarafından organize edilen müzik festivallerine çok az sayıda kişinin katılmasına karşın bugün benzer festivallere binlerce kişinin katıldığını söylüyor.
Altmuller, “Bu konserler genç insanları aşırı sağcı radikal bir etkinliğe çekme konusunda son derece önemli rol oynuyor. Bu etkinlikler aynı zamanda kişilerin birbirleriyle tanışması konusunda da etkili olarak, aşırı sağcı radikal gruplara para da kazandırıyor” diyor.
BfV raporuna göre, aşırı sağcı radikal grupların organize ettiği en büyük konser olan “Yabancı Egemenliğine Karşı Rock” etkinliği Temmuz ayında Themar’da yapıldı ve aralarında Avusturya, Çekya, Macaristan, İtalya, İsviçre ve Slovakya’dan da kişilerin bulunduğu 6 bin kişi katıldı.
Konserlerde Hitler selamı
Polis tarafından elde edilen görüntülerde konserde çok sayıda kişinin birbirlerini Hitler selamıyla selamladıkları ve göçmenlik karşıtı sloganlar attıkları görülüyor. Almanya’da Nazi sembollerini kullanmak yasak ve bunların kullanımı anti-semitizm ve Nazi suçlarını övmek olarak kabul ediliyor.
Destekçi sayılarının artmasına karşın Alman yetkililer aşırı sağcı radikallerin karıştıkları suçlarda düşüş olduğuna dikkat çekiyor. Bu kişilerin işledikleri suç sayısı 2016’da 907 iken 2017’de 286’ya düşmüş durumda. Genelde işlenen suç, irtica talebinde bulunanların işlemlerinin yapıldığı merkezlerde yaşanan saldırılar şeklinde oluyor. BvF sözcüsüne göre suç oranının düşmesinin ardındaki neden, mahkemelerin bu tarz suçlara yüksek hapis cezaları vermesi ve aşırı sağcı gruplar arasında iltica karşıtı tartışmaların azalması.
Altmuller, “Ancak genel olarak saldırıların azalması, bu kişilerin bireysel olarak saldırılarda bulunmayacakları tehlikenin sona erdiği anlamına gelmiyor” diyor.
Göçmenlik tartışması
Son yıllarda Almanya ülkenin göçmenlik ve iltica politikaları nedeniyle sert tartışmalara sahne oluyor. Aşırı sağcı liderler, iltica sorunu ve göçmen krizini ülkenin bir güvenlik sorunu olarak görüyorlar.
BvF’nin Salı günü yayınlanan yıllık raporunda, Almanya’da 2017 yılında 25 binden fazla İslamcı grup üyesi ve 10 binden fazla da Selefi olduğu tahmin ediliyor.
Raporda, yalnız hareket eden cihatçılar ya da Suriye ve Irak’taki savaştan Almanya’ya dönen kişiler tarafından saldırı yapılma riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunuluyor.
Raporda “Halen terör grupları üyeleri, sempatizanları ve destekçilerinin göçmenlerin arasına karışarak Almanya’ya giriş yaptıkları sanılıyor” ifadesine yer verildi. BvF’nin araştırmasına göre siyasi motivasyonla radikallerin karıştığı şiddet olayları Almanya’da azalsa da potansiyel olarak radikallerin sayısı yükseldi.
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