Alman İstihbaratı: 'Radikallerin Yeni Hedefi Müzik Festivalleri'

Almanya istihbarat dairesi verilerine göre, Almanya dahil Avrupa genelinde müzik festivalleri, aşırılık yanlısı sağcı radikal grupların kendilerine destekçi bulmak adına kullandıkları önemli etkinlikler haline geldi.

Alman Federal Anayasa Koruma Ofisi, kısa adıyla BfV, Almanya’da 2016’da 23 bin 100 kişi olduğu tahmin edilen aşırı sağcı radikallerin sayısının 2017’de 24 bine yükseldiğini belirtiyor. Bu kişilerin yarıdan fazlasının herhangi bir grupla bağı olmadığı düşünülürken 4500 kadarıysa NPD olarak bilinen Ulusal Demokratik Partisi’yle bağlantılı.

“Radikallere hem para hem eleman kazandırıyor”

BfV sözcüsü Elke Altmuller, önceki yıllarda aşırı sağcı radikal gruplar tarafından organize edilen müzik festivallerine çok az sayıda kişinin katılmasına karşın bugün benzer festivallere binlerce kişinin katıldığını söylüyor.

Altmuller, “Bu konserler genç insanları aşırı sağcı radikal bir etkinliğe çekme konusunda son derece önemli rol oynuyor. Bu etkinlikler aynı zamanda kişilerin birbirleriyle tanışması konusunda da etkili olarak, aşırı sağcı radikal gruplara para da kazandırıyor” diyor.