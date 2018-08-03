Alman İstihbaratının Başkanına Irkçılık Suçlaması

Almanya'nın iç güvenlik ve istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen’in aşırı sağcı parti AfD’nin eski lideri Frauke Petry ile biraraya geldiği ve partinin istihbarat tarafından izlenmemesi için neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunduğu yönündeki haberler Berlin’de “skandal” olarak tanımlandı.

Frauke Petry’nin yakın arkadaşı ve AfD’nin gençlik kollarının eski yöneticisi Franziska Schreiber’in yazdığı “Inside AfD - AfD’nin İçyüzü” adlı kitapta yer alan iddialarda, Maassen’in 2015 yılında AFD'nin o dönemdeki lideriyle “sık sık buluştuğu ve politik söylemleri nedeniyle takibe alınmalarını engellemek için ipucu verdiği” öne sürüldü.

Schreiber kitabında, “Petry, bana Maassen’in AfD’nin izlenmesini kişisel olarak istemediğini ve bu nedenle kendisine nasıl davranması ve konuşması konularında danışmanlık yaptığını anlattı” ifadelerini kullandı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) İç Politikalar Sözcüsü Burkhard Lischka, “Bu haberin doğru olmadığına inanmak istiyorum. Eğer doğruysa çok büyük bir skandal” açıklaması yaptı ve olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını istedi.