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Alman komedyen Böhmermann'dan "sevgi trolü" kampanyası

04.05.2018 17:32 | Son Güncelleme

Türkiye'de adı Erdoğan hakkında yazdığı şiirle duyulan Alman komedyen Jan Böhmermann internet üzerinde aşırı sağcı trollerle mücadele etmek amacıyla "sevgi trolleri" kampanyası başlattı.

Alman komedyen Böhmermann'dan "sevgi trolü" kampanyası

Almanya’nın en tanınmış komedyenlerinden olan ve Türkiye'e adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı ve televizyon programında okuduğu şiirle duyulan Jan Böhmermann internette nefret yayan trollere karşı sevgi trolleri kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Berlin'de düzenlenen Re:publica internet konferansında Perşembe günü açıklamalarda bulunan Böhmermann, şu ana kadar 50 bini aşkın kişinin sözkonusu "dijital cephede savaşmak" için başvuruda bulunduğunu belirtti. Böhmermann, "Yanlışlıkla bir sivil hak hareketi başlattık" şeklinde konuştu.

Böhmermann'ın inisiyatifi "Reconquista Internet", yani İspanyolca "İnternetin Yeniden Fethi" adını taşıyor. Sözkonusu isim, 24 Eylül 2017 seçim kampanyası sürecinde sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi lehine çalışan aşırı sağcı grup Reconquista Germanica'ya atıfta bulunuyor.

Böhmermann projeyi ilk olarak Nisan ayı sonunda sunucusu olduğu televizyon programı Neo Magazin Royale'de duyurmuştu.

Nefrete karşı sevgi ve mantık

Twitter sayfasında yer alan bilgilere göre kampanya, destekçilerine internet üzerinde dolaşıma yanlış bilgi ve yalan haber sokarak kamuoyunu etkilemeye çalışan aşırı sağcı trollere karşı "sevgi ve mantığı" yayma çağrısında bulunuyor.

Böhmermann, kampanyanın destekçilerini aşırı sağcı online forumlarda Alman anayasasından kesitler paylaşma çağrısı yapmış bulunuyor.

Kampanyanın Twitter paylaşımlarından birinde LGBT bayrağı tutan bir Nazi gözüküyor ve fotoğrafın üzerinde "Almanya, uyan ve sevgi armağanı gönder!" yazıyor. Böhmermann'ın kampanyasının logosu da Reconquista Germanica'dan esinleniyor.

İnisiyatifin destekçileri şu ana kadar sosyal medyada kalp simgeleri, öpücük emojileri ve LGBT bayraklarının yanı sıra aşırı sağcı Alman siyasetçi ve kurumları hedef alan alaycı yorumlar paylaşmış bulunuyor. Bunlar arasında AfD ve aşırı sağcı "Identitäre Bewegung" (Kimlikçi Hareket) de bulunuyor.

Provokatif hiciv tarzıyla tanınan Jan Böhmermann, 2016 yılında Almanya ile Türkiye arasında krize neden olmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Jan Böhmermann'a programında okuduğu şiir nedeniyle açtığı dava hala sürüyor.

Erdoğan'ın o dönemki avukatı Michael-Hubertus von Sprenger şiirin "içerikten yoksun" ve "insan onurunu aşağılayıcı" bir karalama olduğunu savunurken Böhmermann ise sözkonusu şiirle Almanya'da izin verilen hiciv ve yasaklı hakaret arasındaki farkı göstermeyi amaçladığını söylemişti.

DW/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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