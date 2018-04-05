Alman mahkemesi Eski Katalonya lideri Puigdemont'u serbest bıraktı

Almanya'da mahkeme eski Katalonya lideri Carles Puigdemont'un "isyan" suçlaması temelinde sınırdışı edilmesini reddetti ve kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.
Ancak Shcleswig-Holstein eyaletindeki mahkeme, İspanya'da hala Puigdemont hakkında yolsuzluk iddiaları bulunduğu için sınırdışı edilme işleminin sadece askıya alındığını ve bu ihtimalin dışlanmadığını vurguladı.
Puignemont, İspanya'nın Avrupa çapında tutuklama emri yayımlamasının ardından Almanya'nın kuzeyindeki eyalette gözaltına alınmıştı.
İspanya, ayrılıkçı Katalan lider kadrosuna, geçen Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu nedeniyle suçlamalar yöneltmişti.
Alman Mahkemesi, İspanya'nın Puigdemont için yaptığı iade talebi konusunda ne yapılacağını bir haftadır tartışıyordu.
İspanya eski Katalan liderini isyanla suçlamıştı, ancak mahkeme Alman hukukunda bu suçlamaya en yakın olanın vatana ihanet olduğuna hükmetti.
Ancak Puigdemont vakasında şiddet olmadığına karar verildi ve suçlama kabul edilmedi.
Ancak Schleswig kentinde görülen davada, izinsiz referandum düzenlemek için devlet kaynaklarının kullanılması suçlamasının geçerli olabileceğine karar verdi.
Bu suçlamayla ilgili ek bilgiler istenirken, kefalet bedeli 75 bin euro olarak belirlendi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum