Alman meclisi raporu: Ortak Suriye operasyonuyla uluslararası hukuk ihlal edildi

Federal Alman Meclisi Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından yayımlanan bilirkişi raporunda, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye'ye düzenlenen hava saldırılarının "uluslararası hukuku ihlal ettiği" belirtildi.

Suriye'nin Duma kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutan üç ülkenin düzenlediği saldırıların ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD öncülüğündeki askeri operasyonu destekleyerek böyle bir operasyonun "gerekli ve orantılı" olduğunu savunmuştu.

Sol Parti'nin başvurusu üzerine hazırlanan raporda, bir devlete karşı askeri misilleme saldırısı niteliğinde müdahalede bulunulmasının uluslararası hukuk açısından "aslen kabul edilemez" olduğu kaydedildi. Bunun, saldırının düzenlendiği devletin uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği durumlar için de geçerli olduğu belirtildi.

Raporda, bir devleti uluslararası bir anlaşmanın ihlali konusunda cezalandırma amacıyla askeri güç kullanılmasının Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ikinci maddesinin ihlali olduğu belirtildi.