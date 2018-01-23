Alman meclisinde bütçe komisyonu başkanlığını AfD aldı

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif, yüksek önem taşıyan bütçe komisyonu da dahil olmak üzere üç komisyonun başkanlığını aldı.Federal Alman Meclisi'nde sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, büyük önem taşıyan bütçe komisyonu da dahil olmak üzere toplam üç meclis komisyonunun başkanlığını üstlendi.

Hukuk ve tüketicileri koruma komisyonunun yanı sıra turizm komisyonunun da başkanlığını üstlenen AfD'nin parlamento ile meclis grubu arasındaki ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu üyesi Bernd Baumann, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Baumann, "Meclisteki en büyük muhalefet partisi olarak bu önemli komisyonları aldığımız için mutluyuz" dedi.

AfD parti sözcüsü Christian Lüth ise, başkanlık koltuklarına hangi AfD'li milletvekillerinin oturacağının henüz görüşülmediğini kaydetti.

24 Eylül'de gerçekleşen seçimlerde meclise girdiğinden bu yana AfD, parlamentodaki önemli görevleri üstlenmekte iki kez başarısız olmuştu. Ekim ayında meclis başkan yardımcılığına aday gösterilen Albrecht Glaser yeterince oy alamazken, geçen hafta da Roman Reusch'un meclisin gizli istihbarat konseyine adaylığı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.