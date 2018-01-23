HABER

Alman meclisinde bütçe komisyonu başkanlığını AfD aldı

23.01.2018 21:01 | Son Güncelleme 5 saat önce

Federal Alman Meclisi'nde komisyon başkanlıklarını hangi partilerin üstleneceği belirlendi.

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif, yüksek önem taşıyan bütçe komisyonu da dahil olmak üzere üç komisyonun başkanlığını aldı.Federal Alman Meclisi'nde sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, büyük önem taşıyan bütçe komisyonu da dahil olmak üzere toplam üç meclis komisyonunun başkanlığını üstlendi.

Hukuk ve tüketicileri koruma komisyonunun yanı sıra turizm komisyonunun da başkanlığını üstlenen AfD'nin parlamento ile meclis grubu arasındaki ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu üyesi Bernd Baumann, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Baumann, "Meclisteki en büyük muhalefet partisi olarak bu önemli komisyonları aldığımız için mutluyuz" dedi.

AfD parti sözcüsü Christian Lüth ise, başkanlık koltuklarına hangi AfD'li milletvekillerinin oturacağının henüz görüşülmediğini kaydetti.

24 Eylül'de gerçekleşen seçimlerde meclise girdiğinden bu yana AfD, parlamentodaki önemli görevleri üstlenmekte iki kez başarısız olmuştu. Ekim ayında meclis başkan yardımcılığına aday gösterilen Albrecht Glaser yeterince oy alamazken, geçen hafta da Roman Reusch'un meclisin gizli istihbarat konseyine adaylığı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

En çok başkanlık CDU/CSU'ya

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) meclis grubu dış politika, Avrupa, içişleri, tarım, idare, sağlık, ekonomik işbirliği ve kalkınma ve dilekçe komisyonlarının başkanlıklarını üstlenirken, pazar günü Hristiyan Demokratlarla büyük koalisyon için görüşmelere başlanmasına oy çokluğuyla karar veren Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grubu ise çalışma ve sosyal konular, savunma, eğitim ve araştırma, kültür ve spor komisyonlarının başkanlıklarını aldı.

Diğer yandan 4 yıllık aradan sonra meclise giren liberal Hür Demokrat Parti (FDP) finans, dijital gündem ve insan hakları komisyonlarının, Yeşiller Partisi ise ulaştırma ve dijitalleşmenin yanı sıra çevre ve doğayı koruma komisyonlarının başkanlıklarını üstlendi. Sol Parti ise ekonomi ve enerji ve aile komisyonlarında başkanlık koltuğunu elde etti.

24 Eylül seçimlerinde oyların yüzde 12.6'sını almayı başaran AfD, meclise ilk kez girmişti. Alman siyasetindeki teamüllere göre, federal mecliste bütçe komisyonu başkanlığını ana muhalefet partisi üstleniyor. CDU, CSU ve SPD arasında büyük koalisyon kurulduğu takdirde de AfD, meclisteki en büyük ana muhalefet partisi olma konumunu üstlenecek.

DW/dpa/AFP/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Diğer Haberler
ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.