Alman Medyasında Gündem Türk Lirası

Türk ekonomisinden gelen kriz sinyalleri ve dövizde suların durulmaması Alman basınının da ana konularından biri. Yapılan analizlerde yaşanan sıkıntıların nedeni irdelenirken, krizin Avrupa’yı ve özellikle de Euro’yu etkileme olasılığı da sorgulanıyor.

Ekonomi uzmanları Türkiye’nin sadece İspanyol bankalarına 82 milyar dolar, Fransızlara 38 milyar dolar ve Alman bankalarına da 17 milyar dolar borcu olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin dış borçlarını ödeyemez duruma düşmesi halinde, kredileri veren bankaların da sarsılacağıdan yola çıkıyorlar. Geçen hafta içinde Alman Deutsche Bank ve Commerzbank hisselerinde yüzde 3’e varan yaşanan düşüş Türkiye'deki kur krizi ile ilişkilendiriliyor.

Bugün Alman Borsa endeksi DAX’ın haftaya yüzde 0,6 değer kaybederek başlamasının nedeni de, analizcilere göre Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybı. Nitekim ülkenin önde gelen ekonomistlerinden Thomas Altmann, Türkiye’deki gelişmelerin Almanya’daki yansımalarını "Borsalarda kriz duygusu hakim. Yeni tehditlerden oluşan tehlikeli bir kokteyl oluşuyor" sözleriyle yorumladı.