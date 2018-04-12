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Alman milyarder 5 gündür İsviçre Alpleri’nde kayıp

12.04.2018 08:23 | Son Güncelleme

İsviçre Alpleri'nde kayak yaparken 5 gün önce kaybolan Almanya'nın en zengin iş insanlarından Karl-Erivan Haub için kurtarma çalışmaları sürüyor. Aile halen umutlu olduklarını ama yine de her şeye hazırlıklı olduklarını açıkladı.

Alman milyarder 5 gündür İsviçre Alpleri’nde kayıp

İsviçre Alpleri'nde kayak yaparken 5 gün önce kaybolan Almanya'nın en zengin iş insanlarından biri için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tengelmann supermarket zincirinin varisi Karl-Erivan Haub Cumartesi günü Matterhorn Dağı yakınlarında kaybolduğu sırada, pist dışında kayak yapıyordu.

Süermarket zincirinin bir sözcüsü Çarşamba günü, kurtarma çalışmalarının "son hızda" devam ettiğini söyledi.

58 yaşındaki milyarder 2000 yılından beri Almanya ve Orta Avrupa'da bayileri olan supermarket zincirini yönetiyordu.

Kardeşi Christian Haub, Alman Handelsblatt gazetesine yolladığı bir mektupta, Karl-Erivan Haub'un tecrübeli bir kayakçı ve dağcı olduğunu söyledi.

Kardeşinin sağ bulunacağından halen ümitli olduğunu kaydeden Haub, ailenin "kötü bir habere hazırlıklı olduğunu" da kaydetti.

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