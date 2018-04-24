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Alman Müslümanlar Konseyi: Antisemitizm günahtır

24.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’nin (ZMD) Başkanı Ayman Mazyek, antisemitizm, ırkçılık ve nefretin İslam’da günah olduğunu ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Alman Müslümanlar Konseyi: Antisemitizm günahtır

Müslümanlara ait derneklerin çatı kuruluşu olan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’nin (ZMD) Başkanı Ayman Mazyek, antisemitizm, ırkçılık ve nefret söyleminin İslam’ın temel değerlerine uymadığını söyledi.

Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesine açıklamada bulunan Mazyek, “Antisemitizm, ırkçılık ve nefret İslam’da büyük günahlardır ve o sebepten biz de hiçbir zaman bunlara müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

Mazyek’in bu açıklaması Almanya Başbakanı Angela Merkel’in hafta sonu göçmenler ve antisemitizm üzerine sarf ettiği sözlere cevaben geldi. Başbakan Merkel, İsrailli Channel 10 News televizyonuna verdiği mülakatta “Mülteciler ve diğer Arap kökenli insanlar ülkeye farklı türde bir antisemitizm getiriyorlar” demişti.

"Mülteciler arasındi antisemitizmi ciddiye alıyoruz"

Mazyek, Merkel’in antisemitizmin mülteciler tarafından Almanya’ya getirildiğini ifade etmediğini ve sözlerinin “ince ayarlanmış” olduğunu söyledi. Bazı mülteciler arasında antisemitizmin var olduğunu bildiklerini ve bunu çok ciddiye aldıklarını ifade eden Mazyek, bu durumu azaltmak için Yahudiler ile mültecilerin buluşması ve eski toplama kamplarındaki anıtsal alanlara eğitici ziyaretler gibi farklı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Merkel’in açıklamaları son haftalarda Müslümanlar tarafından antisemitizm motifiyle işlenmiş saldırıların artması sonrasında gelmişti. Geçen hafta Almanya’nın başkenti Berlin’de kipa ile dolaşan bir kişi saldırıya uğramıştı. Yahudi olmadığı ve İsrailli Arap bir aileden geldiği belirten mağdur, saldırı anını videoya çektiği için olay ülke çapında duyulmuş ve çok tepki çekmişti. Saldırının faillerinden olan 19 yaşındaki Suriyeli ise olayın tepki çekmesinden sonra polise gidip teslim olmuştu.

"Kipa ile büyük şehirlerde dolaşmayın"

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de Salı günü yaptığı açıklamada Yahudilere büyük şehirlerde dolaşırken tehlike oluşmasına engel olmak için kipa giymekten kaçınmalarını tavsiye etti. Schuster, prensipte kişinin inancını cüretkar bir biçimde göstermesinin prensipte en iyisi olduğunu, ancak bütün şehirlerde dolaşırken kipa takmamalarını tavsiye ettiğini belirtti.

Antisemitizme karşı başarılı bir şekilde meydan okunulması gerektiğini, aksi taktirde demokrasinin tehlikede olacağını belirten Schuster, olayın sadece antisemitizm ile ilgili olmadığını, ırkçılık ile yabancı düşmanlığının da konunun içerisine dahil olduğunu belirtti.

Schuster, “Burada açık bir dur işaretine ihtiyacımız var” dedi.

dpa,DW/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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