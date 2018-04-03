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Alman nehirlerinde ekolojiye kırık not

03.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin verdiği bilgilere göre Almanya'daki nehir ve derelerin çok az bir bölümü ekolojik açıdan iyi durumda.

Alman nehirlerinde ekolojiye kırık not

Alman hükümetinin Yeşiller Partisi'nin soru önergesine verdiği yanıta dayanan bilgilere göre, Almanya'daki nehir ve derelerin su kalitelerinde iyileşme görülse de bunların çok az bir bölümü ekolojik açıdan iyi durumda.

Söz konusu verile göre 8 bin 995 akarsuyun yüzde 93,3'ünde bulunması gereken balık, bitki ve küçük canlılar yaşamıyor. Buna ek olarak akarsuların yüzde 79'unun yapısı dışarıdan müdahalelerle büyük ölçüde veya tamamen değiştirilmiş durumda.

Buna göre, değerlendirilen akarsu bölümlerinden sadece yüzde 6,6'sı AB kriterleri uyarınca ekolojik olarak iyi durumda, çok iyi durumda olanlar ise sadece binde bir oranında kalıyor. Ayrıca değerlendirilen 74 kıyı suyunun hiçbiri ekolojik açıdan çok iyi veya iyi durumda bulunmuyor.

Alman Çevre Bakanlığı su kalitesi çok düzelmiş olsa, kunduz ve somon balıkları geri dönmüş olsa da su kaynakları ve yeşil alanların Almanya'daki tehdit altındaki yaşam alanlarından olduğuna dikkat çekti.

Alman Çevre Dairesi'nin (UBA) verdiği bilgilere göre, su kalitesinin vasat, yetersiz veya kötü durumda olmasının başlıca sebepleri ise; gübreleme ve ilaçlama gibi tarımsal eylemler ile akarsuların bentlerle düzleştirilmesi, yatağının değiştirilmesi veya kontrol altına alınması.

Yeşiller Partisi Çevre Koruma Politikaları Sözcüsü Steffi Lemke "Federal ve eyaletler düzeyinde akarsuların korunması için daha fazla adım atılması gerekiyor" diye konuştu. Nehirlerin "kırsal kesimin hayat damarı" ve tür çeşitliliği için ağırlık noktası olduğunu belirten Lemke, ancak buna rağmen nehir ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğin "akut tehdit altında" olduğuna dikkat çekti.

dpa/BW,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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