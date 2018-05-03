HABER

Alman ordusu alarm veriyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 20:22 | Son Güncelleme

Alman ordusunda göreve hazır savaş uçaklarının ve askeri helikopterlerin sayısının yetersiz olduğu bildirildi.

Alman ordusu alarm veriyor!

Yeşiller Partisi Milletvekili Agnieszka Brugger tarafından hükümete sunulan bir soru önergesine verilen yanıtta, göreve hazır askeri helikopterlerin sayısının silah sistemlerinin yetersiz olması sebebi ile az olduğu ve teknik arızalardan dolayı pilotların da yeterli derecede uçuş eğitimi alamadığı belirtildi.

ORDU GÖREVE HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Şubat ayında Alman Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, CH53 tipi 72 adet nakliyat helikopterlerinden sadece 16'sının, NH90 tipi 58 nakliye helikopterlerinden de 13'ünün göreve hazır olduğu açıklanmıştı.

DER SPIEGEL YALANLADI

Der Spiegel dergisi de, Alman Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu "Eurofighter" tipi 128 savaş uçağından sadece 4'ünün göreve hazır olduğunu iddia etmiş, Savunma Bakanlığı da her ne kadar rakamların doğru olmadığını açıklasa da, bu uçakların çoğunun göreve hazır durumda olmadığını bildirmişti.

AA

Erdoğan hakkında flaş iddia!Erdoğan hakkında flaş iddia!
YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi
Afrin'den acı haber! Yine şehit varAfrin'den acı haber! Yine şehit var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Alman Ordusu uçak savaş

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Çin'deki sıra dışı köprü

Çin'deki sıra dışı köprü

İsrail'den ABD'yi kızdıracak adım! Lieberman, Rusya'dan yardım istedi

İsrail'den ABD'yi kızdıracak adım! Lieberman, Rusya'dan yardım istedi

ABD Başkanı Donald Trump'tan Stormy Daniels itirafı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Stormy Daniels itirafı!

Rusya'da PUBG cinayeti

Rusya'da PUBG cinayeti

Ermenistan'da kritik gelişme! İktidar partisi şartını açıkladı

Ermenistan'da kritik gelişme! İktidar partisi şartını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.