Alman ordusu Irak'taki misyonunu değiştiriyor

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman askerlerinin bundan böyle sadece Kuzey Irak'ta peşmergeye değil, tüm ülkede güvenlik güçlerine danışmanlık ve eğitim desteği sunacağını söyledi.

Alman Savunma Bakanı, bu kararı Irak’ın başkenti Bağdat'a yaptığı resmi ziyaret sırasında açıkladı. Von der Leyen Alman ordusunun Irak güvenlik güçlerine başka alanların yanı sıra sıhhıye ve lojistik alanında danışmanlık ve eğitim desteği vereceğini söyledi.

Konuyla ilgili talebin Irak hükümetinden geldiğini belirten Von der Leyen Alman askerlerinin hem Erbil'de hem de Bağdat'ta yardımda bulunmasını Iraklı yetkililerin kendilerinden rica ettiğini belirtti. Von der Leyen "Açıklığa kavuşturulması gereken tüm detayları görüşecek ortak bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Bu, biraz zaman alacak” diye konuştu.

IŞİD ile mücadele konusunda da görüş belirten Alman Savunma Bakanı "Herkes biliyor ki IŞİD yenildi ancak tamamen pes etmiş değil” diye konuştu. IŞİD'in geri çekilebileceği bölgeler olduğunu ve güç toplamaya çalıştığını belirten Ursula von der Leyen "Bu yüzden çok uyanık olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Von der Leyen bugün Irak Devlet Başkanı Fuad Masum ve Başbakan Haydar el İbadi tarafından da kabul edilecek.