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Alman ordusu Irak'taki misyonunu değiştiriyor

10.02.2018 16:09 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Kürt peşmergelere askeri eğitim veren Alman ordusunun Irak güvenlik güçlerine de eğitim ve destek hizmeti sunacağını açıkladı.

Alman ordusu Irak'taki misyonunu değiştiriyor

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman askerlerinin bundan böyle sadece Kuzey Irak'ta peşmergeye değil, tüm ülkede güvenlik güçlerine danışmanlık ve eğitim desteği sunacağını söyledi.

Alman Savunma Bakanı, bu kararı Irak’ın başkenti Bağdat'a yaptığı resmi ziyaret sırasında açıkladı. Von der Leyen Alman ordusunun Irak güvenlik güçlerine başka alanların yanı sıra sıhhıye ve lojistik alanında danışmanlık ve eğitim desteği vereceğini söyledi.

Konuyla ilgili talebin Irak hükümetinden geldiğini belirten Von der Leyen Alman askerlerinin hem Erbil'de hem de Bağdat'ta yardımda bulunmasını Iraklı yetkililerin kendilerinden rica ettiğini belirtti. Von der Leyen "Açıklığa kavuşturulması gereken tüm detayları görüşecek ortak bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Bu, biraz zaman alacak” diye konuştu.

IŞİD ile mücadele konusunda da görüş belirten Alman Savunma Bakanı "Herkes biliyor ki IŞİD yenildi ancak tamamen pes etmiş değil” diye konuştu. IŞİD'in geri çekilebileceği bölgeler olduğunu ve güç toplamaya çalıştığını belirten Ursula von der Leyen "Bu yüzden çok uyanık olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Von der Leyen bugün Irak Devlet Başkanı Fuad Masum ve Başbakan Haydar el İbadi tarafından da kabul edilecek.

Yeni Alman hükümetinin Irak planları

Alman ordusundan 150 asker, 2014 yılından beri Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmergelere askeri temel beceriler konusunda eğitim veriyor. Alman ordusu ayrıca Suriye ve Irak'ta IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarına Ürdün'den havalanan Tornado keşif uçakları ile destek sunuyor. Her iki misyon için de verilen tezkerenin süresi birkaç hafta içinde sona eriyor ancak misyonların süresinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz bilinmiyor.

Almanya'da Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında uzlaşılan koalisyon sözleşmesinde başarılı olarak değerlendirilen Erbil’deki eğitim misyonunun nisan ayı sonunda sona erdirilmesi öngörülüyor. Sözleşmeye göre Almanya'nın Irak'taki IŞİD karşıtı misyonu, ülkenin uzun süreli istikrarını sağlama hedefine yönelik olarak yeniden şekillendirilecek. Almanya'da hükümetin kurulması içinse koalisyon sözleşmesinin partilerin üyeleri tarafından onaylanması gerekiyor.

DW, Reuters / NS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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