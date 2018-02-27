Alman ordusuna imam talebi

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, Alman ordusu bünyesinde imam istihdam edilmesi konusunda "yıllardır hiçbir aşama kaydedilmediğinden" yakınarak, bu konudaki talebini tekrarladı.

Salı günü Neue Osnabrücker Zeitung'a bir mülakat veren Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, "Almanya'da altı seneden fazla süren girişim ve çabanın ardından orduda acilen ihtiyaç duyulan bir Müslüman din görevlisi istihdam edememiş olmamız utanç vericidir" dedi.

Siyasetçilerin bu başarısızlığın nedeni olarak sürekli olarak bürokrasiyi bahane ettiğini söyleyen Mazyek, Alman ordusunun toplumun bir "aynası" olduğunu ve bu yönde bir adımın "entegrasyon politikası bağlamında güçlü bir sinyal etkisi taşıyacağını" ifade etti.

"İmamlara orduda da ihtiyaç var"

Osnabrück Üniversitesi İslami Teoloji Enstitüsü'nde görev yapan Din Sosyoloğu ve İlahiyatçı Dr. Rauf Ceylan, Alman ordusundaki tüm Müslümanların ibadet eden, dini bütün askerler olmadığını ancak birçoğunun manevi desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu nedenle orduda imam istihdam edilmesini talep eden Ceylan, "Müslüman din görevlileri meselesi gecikti. Bugün hastane, polis teşkilatı ve cezaevlerinde her nasıl eğitimli Müslüman din görevlilerine ihtiyaç duyuyorsak, aynı şekilde orduda da ihtiyaç duyuyoruz" dedi.