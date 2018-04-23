Alman ordusuna yeni teçhizat planı

Ancak finansman sağlanamadığı için planın henüz kesinleşmediği kaydedildi.Handelsblatt ve Bild gazeteleri, Almanya Savunma Bakanlığı'nın ordu için milyarca euro değerinde silah ve teçhizat siparişi vermeyi planladığını duyurdu. Handelsblatt ve Bild gazetelerinin Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan sipariş listesine dayandırdığı haberinde, toplam 25 milyon euro değerinde 18 sözleşmenin meclisin bütçe ve savunma komisyonları tarafından onaylanması gerektiği belirtildi.

Habere göre, Savunma Bakanlığı'nın listesinde Heron TP tipi İsrail yapımı insansız hava araçları bulunuyor. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyon sözleşmesinde Heron TP'lerin alımı üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Haberde, dokuz yıllık finansal kiralama sözleşmesinin bedelinin ise 1 milyar 24 milyon euro olduğu belirtildi.

Bunun yanısıra, Afganistan ve Mali'de keşif için kullanılan Heron 1 tipi insansız hava araçlarının ise operatör sözleşmelerinin Şubat 2020'nin sonuna kadar uzatılması planlanıyor.