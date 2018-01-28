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Alman ordusunda aşırı sağcılık şüphesi arttı

28.01.2018 15:43 | Son Güncelleme 11 saat önce

Alman ordusu içinde aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen askerlerin sayısı 2017'de son yıllarda hiç olmadığı kadar arttı.

Askeri İstihbarat Dairesi 400 yeni vakayı incelerken 6 askeri aşırı sağcı olarak sınıflandırdı.Alman ordusunun istihbarat birimi olan Alman Askeri İstihbarat Dairesi (MAD) ordu içinde aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen askerlerin sayısının arttığını açıkladı.

MAD'nin bir sözcüsünün Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılında incelenen vakalar son yıllarda hiç olmadığı kadar arttı.

Sözcü, 2017 yılında ordu içinde 400 yeni aşırı sağcılık vakasının incelemeye alındığı bilgisini verdi.

Almanya'da zorunlu askerliğin kaldırıldığı 2011 yılından bu yana bu tarzda yılda ortalama 300 vakanın incelemeye alındığı belirtildi. MAD sözcüsü, "aşırı sağcı fenomen alanında bildirimlerde artış" gözlendiğini belirtti.

Sözcü, sayıların Alman askerleri arasında aşırı sağcı davranışlara yönelik hasassiyetin arttığını gösterdiğini ancak bunun Alman ordusu içindeki aşırı sağcı faaliyetlere yönelik bir gösterge olmadığını ifade etti.

Aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen 400 vakadan sadece 6 askerin aşırı sağcı olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Zorunlu askerliğin kaldırılmasından önceki 2008-2011 yılları arasında şüpheli vakaların sayısı daha yüksekti. Yılda yaklaşık 600 asker aşırı sağcı eğilim taşıdığı şüphesiyle incelenmiş, bunlardan ortalama 40 vaka yetkililer tarafından doğrulanmıştı.

MAD sözcüsü, zorunlu askerliğin kaldırılmasının ardından Alman ordusu içinde aşırı solcu eğilimdeki askerlerin sayısının ise azaldığını kaydederken, aşırılığın tüm şekillerine karşı kararlı şekilde mücadele edildiğini ifade etti.

Üsteğmen Franco A. sonrası araştırma

Alman ordusu içindeki aşırı sağcı askerlerin araştırılması, 2017 yılı bahar aylarında aşırı sağcı olduğu düşünülen üsteğmen Franco A.'nın bir terör saldırısı planladığı şüphesi üzerine başlatıldı.

Franco A. kendisine Suriyeli sığınmacı süsü vererek terör saldırısı planlamakla suçlanmış ve gözaltına alınmıştı. Evinde ve Fransa’nın Illkirch kentindeki kışlasındaki bir odada Nasyonal Sosyalizm dönemi silahlı kuvvetlerine ait eşyalar bulunmuştu. Ancak Savunma Bakanlığı, eşyaların, "suç teşkil" edecek nitelikte olmadığını açıklamıştı.

Soruşturmada, üsteğmenin şüpheyi sığınmacılara yöneltmek amacıyla, Bavyera eyaletindeki bir sığınmacı kayıt merkezinde kendisini Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirdiği öğrenilmişti. Arapça konuşmadığı halde kendisine geçici koruma statüsü verilen Franco A. sığınmacılara yapılan para yardımlarından yararlanmıştı.

Nisan ayında "ağır bir terör suçuna hazırlık" gerekçesiyle tutuklanan Franco A. kasım ayı sonunda tahliye edilmişti. Yargıtay'ın kararında, Franco A. hakkındaki şüphelerin tamamen ortadan kalkmadığı, ancak kamusal yaşamın önemli bir ismine yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu yönünde elde yeterli delil bulunmadığı belirtilmişti.

Alman Askeri İstihbarat Dairesi yeni bir düzenlemeyle 2017 yılında orduya başvuranlara yönelik daha sıkı bir güvenlik taraması yapıyor. 2017 yılında 7 bin 400 kişiye güvenlik incelemesi yapıldı. Başvuranlardan dört kişinin birliğe katılmasına izin verilmedi.

DW/dpa/AFP, GA/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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