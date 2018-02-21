Alman Ordusu'nun hali 'dramatik'

Raporda ordunun savaş uçağı, tank, helikopter ve gemilerinin hali ise "çok kötü" diye tanımlandı. Yedek parça eksikliği ve eskimiş malzemelerin silahlı kuvvetlerde "büyük açıklar" oluşturduğu ifade edildi.

Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Bartels "Ordunun birlik konuşlandırmaya hazırlık durumu son yıllarda iyileşmedi, hatta aksine kötüleşti. Geçen yılın son döneminde altı denizaltının altısı da kullanım dışıydı. Bazen 14 Airbus A-400M'nin hiç biri uçamayacak haldeydi" dedi.

Ayrıca planlama ve komuta hatalarının da ordudaki mevcut sorunları daha da büyüttüğü kaydedildi.

Silahlı Kuvvetler Komisyonu'ndan Hans-Peter Bartels'in kaleme aldığı raporda, geçen yılın son aylarında kuvvet konuşlandırmak için hiçbir denizaltı ya da büyük nakliye uçağı bulunmadığı belirtildi.

Almanya'da parlamentonun hazırladığı bir raporda, Alman Ordusu'ndaki personel ve ekipman açığının çatışmaya hazırlık derecesini "dramatik şekilde" olumsuz etkilediği belirtildi.

Binlerce subay kadrosunun boş olduğu, bunun da komuta kademesinde yetersizlik yarattığı vurgulandı.

Raporda hükümete "daha acil bir şekilde" reformların yapılması ve savunma bütçesinin arttırılması tavsiye edildi.

Almanya geçen yıl savunmaya GSYH'sinin 1,2'si olan 37 milyar Euroluk harcama yaptı ve NATO'nun yüzde 2'lik hedefinin çok altına düştü.

Savunma harcamaları koalisyon görüşmelerinde büyük bir rol oynamazken, Başbakan Angela Merkel savunma bütçesini 2024 itibariyle GSYH'nin yüzde 2'sine çıkartmayı vaat etti.

NATO'da görev yapan bir diplomat da Reuters'a yaptığı açıklamada "Almanya'nın hazırlık düzeyi ciddi bir kaygı" dedi.

NATO operasyonlarına giderek daha çok müdahil olan Almanya yıllardır ordusunu modernize etmekte zorlanıyor.

Tamamen profesyonel bir ordu kurmak için zorunlu askerliği yedi yıl önce terk eden ülke, geçen yıl sivil savunma için bir tür zorunlu hizmetin değerlendirildiğini açıklamıştı.