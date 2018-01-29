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Alman otomobil devleri insan ve maymunlar üzerinde egzoz gazı deneyleri yapmakla suçlanıyor

29.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 10 saat önce

Alman otomobil üreticileri, astım, akciğer hastalıkları ve kalp krizleriyle ilişkilendirilen zehirli egzoz dumanını insan ve maymunlara solutarak, deneyler yapmakla suçlanıyor.

EPA Almanya'da bir protestocu "Dizel solunumu öldürür" yazılı maske ile

Alman otomobil üreticileri, astım, akciğer hastalıkları ve kalp krizleriyle ilişkilendirilen zehirli egzoz dumanını insan ve maymunlara solutarak, deneyler yapmakla suçlanıyor.

Alman basınında çıkan haberlerden sonra açıklama yapan Başbakanlık sözcüsü Steffen Seibert, "Maymunlar, hatta insanlar üzerinde yapılan bu testler hiçbir şekilde etik olarak kabul edilemez" dedi.

Sueddeutsche ve Stuttgarter gazetelerinin haberlerine göre, Volkswagen, Daimler ve BMW tarafından finanse edilen bir araştırma kapsamında, Aachen kentindeki bir üniversite hastanesinde 25 kişiye azot oksit gazları solutuldu ve böylece bu gazların etkileri ölçüldü.

Bu haberler, ABD merkezli New York Times gazetesinin aynı araştırma ekibinin 2014 yılında ABD'de maymunlar üzerinde benzer deneyler yürüttüklerini açıklamasının arkasından geldi.

Habere göre, araştırmacılar 10 maymunu havasız bir odaya kilitledi, maymunlara çizgi film izletilirken bir yandan Volkswagen Beetle'dan sızan egzoz gazı solutuldu.

Emisyon skandalı: Volkswagen '15 milyar dolar ceza ödeyecek'Çin benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor'Elektrikli otomobil şarj etmek evin sigortasını attırabilir'Ferrari, Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli araç üretecekAFP'Dehşet verici**, kınıyoruz**'

Skandala karışan Volkswagen, BMW ve Daimler, birbiri ardına araştırmayı yürüten Avrupa Ulaşım Sektöründe Çevre ve Sağlık Araştırmaları Derneği (EUGT) ile aralarına mesafe koyduklarını açıkladı.

Bir Daimler sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye "araştırmanın boyutları ve yöntemleri konusunda dehşete düştüklerini" ve "deneyleri kınadıklarını" söyledi.

BMW ise yazılı bir açıklamayla söz konusu çalışmalara katılmadıklarını öne sürdü.

Volkswagen hafta sonu hayvanlar üzerinde deney yaptığı için özür dileyerek, "hayvanlara kötü muamelenin her türlüsünden uzaklaştıklarını" açıklamıştı.

Otomobil üreticileri 2016 yılında Avrupa Ulaşım Sektöründe Çevre ve Sağlık Araştırmaları Derneği'ni dağıtma kararı aldı, dernek geçen yıl kapandı.

2016'da yayımlanan araştırma sonuçlarına göre ise, araştırmacılar azot oksidin en zehirlisi olan nitrojen dioksitin (NO2) "önemli bir etkisine" rastlamadı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, nitrojen dioksitin solunum yolu enfeksiyonları ile akciğer rahatsızlıklarının yanı sıra bronşit ve astım belirtilerini artırdığına ilişkin "artan sayıda kanıt" var.

Volkswagen'in 2015 yılında dünya genelindeki yaklaşık 11 milyon aracı için yapılan emisyon testlerini manipüle ettiği de ortaya çıkmıştı.

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