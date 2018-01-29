Alman otomobil devleri insan ve maymunlar üzerinde egzoz gazı deneyleri yapmakla suçlanıyor

EPA Almanya'da bir protestocu "Dizel solunumu öldürür" yazılı maske ile

Alman otomobil üreticileri, astım, akciğer hastalıkları ve kalp krizleriyle ilişkilendirilen zehirli egzoz dumanını insan ve maymunlara solutarak, deneyler yapmakla suçlanıyor.

Alman basınında çıkan haberlerden sonra açıklama yapan Başbakanlık sözcüsü Steffen Seibert, "Maymunlar, hatta insanlar üzerinde yapılan bu testler hiçbir şekilde etik olarak kabul edilemez" dedi.

Sueddeutsche ve Stuttgarter gazetelerinin haberlerine göre, Volkswagen, Daimler ve BMW tarafından finanse edilen bir araştırma kapsamında, Aachen kentindeki bir üniversite hastanesinde 25 kişiye azot oksit gazları solutuldu ve böylece bu gazların etkileri ölçüldü.

Bu haberler, ABD merkezli New York Times gazetesinin aynı araştırma ekibinin 2014 yılında ABD'de maymunlar üzerinde benzer deneyler yürüttüklerini açıklamasının arkasından geldi.

Habere göre, araştırmacılar 10 maymunu havasız bir odaya kilitledi, maymunlara çizgi film izletilirken bir yandan Volkswagen Beetle'dan sızan egzoz gazı solutuldu.