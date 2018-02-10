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Alman polisi baskında bir Türk’ü öldürdü

DÜNYA HABERLERİ | 10.02.2018 23:52 | Son Güncelleme

Almanya’nın Wuppertal kentinde 44 yaşındaki bir Türk, Alman polisi tarafından öldürüldü.

Alman polisi baskında bir Türk’ü öldürdü

Wuppertal kenti yerel basınına yansıyan haberlere göre dün öğle saatlerinde Alman polisinin özel birliği tarafından Opphofer Caddesi üzerindeki eve baskın düzenlendi.

Baskın sonrası tutuklama kararı olan Hamit Paksoy, polis tarafından öldürüldü. Hatay doğumlu olan Paksoy’un tutuklama kararı ve öldürülme sebebi ile ilgili polis herhangi bir açıklama yapmadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya alman polisi polis Hamit Paksoy Wuppertal

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herkes kendi ülkesine.dostumuzu da bilelim dusmanimizida.
alman polisi bakalım nası açıklama yapacak,merakla bekliyoruz.kıyaslama açıs>ndan önemli!
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