Alman Polisi Berlin Yarı Maratonu’na Saldırıyı Önledi

Alman polisinin bugün yapılan Berlin Yarı Maratonu'na yönelik olası bir saldırıyı engellediği bildirildi. Güvenlik birimleri, maratona katılanlar arasında panik oluşmaması için konuyla ilgili haber ve bilgileri yarış sonrasında kamuoyunla paylaşırken, Berlin’de sabah saatlerinde anti-terör ekipleri tarafından üç semtte yapılan bir operasyonda toplam altı zanlının gözaltına alındığı öğrenildi. Berlin Yarı Maratonu’na 36 bin kişi yarışçı olarak katılırken, maratonu 250 bin seyircinin izlediği açıklandı.

Polis, 18 ila 21 yaşları arasında olan zanlıların ‘maraton güzergahında şiddet içeren bir eylem hazırlığı yaptıkları şüphesiyle’ gözaltına alındıklarını duyurdu. Medyada çıkan haberlerde, zanlıların maratonda koşanlara ve seyircilere bıçaklarla saldırmayı plandıkları öne sürüldü. Soruşturmayı yürüten başsavcılık, söz konusu olası eylemi ‘terör eylemi’ şeklinde tanımlamazken, zanlıların ifadelerinin alınmasının sürdüğünü duyurdu. En az dördü Irak kökenli Alman vatandaşı olan zanlıların ‘dini motifli terör eylemi yapabilecek tehlikeli kişiler’ listesinde bulunduğu ve uzun bir süredir istihbarat birimleri tarafından izlendikleri öğrenildi. Altı kişi arasında yer alan bir zanlının son iki hafta boyunca maratonun koşulacağı güzergahta gözlemlendiği, ayrıca bir yabancı istihbarat teşkilatından söz konusu kişinin saldırı hazırlığı içinde olduğu şeklinde gelen bir bilgi üzerine bu sabah saatlerinde ‘önleyici operasyonun’ düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.