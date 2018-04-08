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Alman Polisi Berlin Yarı Maratonu’na Saldırıyı Önledi

08.04.2018 20:21 | Son Güncelleme

Alman polisinin bugün yapılan Berlin Yarı Maratonu'na yönelik olası bir saldırıyı engellediği bildirildi

Alman polisinin bugün yapılan Berlin Yarı Maratonu'na yönelik olası bir saldırıyı engellediği bildirildi. Güvenlik birimleri, maratona katılanlar arasında panik oluşmaması için konuyla ilgili haber ve bilgileri yarış sonrasında kamuoyunla paylaşırken, Berlin’de sabah saatlerinde anti-terör ekipleri tarafından üç semtte yapılan bir operasyonda toplam altı zanlının gözaltına alındığı öğrenildi. Berlin Yarı Maratonu’na 36 bin kişi yarışçı olarak katılırken, maratonu 250 bin seyircinin izlediği açıklandı.

Polis, 18 ila 21 yaşları arasında olan zanlıların ‘maraton güzergahında şiddet içeren bir eylem hazırlığı yaptıkları şüphesiyle’ gözaltına alındıklarını duyurdu. Medyada çıkan haberlerde, zanlıların maratonda koşanlara ve seyircilere bıçaklarla saldırmayı plandıkları öne sürüldü. Soruşturmayı yürüten başsavcılık, söz konusu olası eylemi ‘terör eylemi’ şeklinde tanımlamazken, zanlıların ifadelerinin alınmasının sürdüğünü duyurdu. En az dördü Irak kökenli Alman vatandaşı olan zanlıların ‘dini motifli terör eylemi yapabilecek tehlikeli kişiler’ listesinde bulunduğu ve uzun bir süredir istihbarat birimleri tarafından izlendikleri öğrenildi. Altı kişi arasında yer alan bir zanlının son iki hafta boyunca maratonun koşulacağı güzergahta gözlemlendiği, ayrıca bir yabancı istihbarat teşkilatından söz konusu kişinin saldırı hazırlığı içinde olduğu şeklinde gelen bir bilgi üzerine bu sabah saatlerinde ‘önleyici operasyonun’ düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Alman basınında çıkan bazı haberlerde, gözaltına alınan grubun lideri olarak tanımlanan kişinin 2016 yılında Berlin’de Noel pazarına TIR’la dalıp 12 kişiyi öldüren, 48 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtığı İtalya’da öldürülen Tunuslu terörist Anis Amri ile bağlantısı olduğu iddiaları yer aldı. Polis yetkilileri bu iddiaları doğrulamazken, Pazar günkü olayın Cumartesi günü Münster’de yaşanan saldırı ile bağlantısı olmadığı açıklandı. Cumartesi öğle saatlerinde Münster’de bir kamyonet, bir lokalin önündeki kalabalığın arasına dalmış, 2 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına yol açan aracın sürücüsü intihar etmişti. Sürücünün, konuyla ilgili ilk haberlerin aksine aşırı İslamcı gruplarla ilgisi bulunmayan, zihinsel sorunları olan bir Alman vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

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